Hundertwasser-Motive schmücken nun Mosaikschule

Ein Kunstwerk von besonderer Leuchtkraft und intensiven Farben präsentiert sich jetzt an einer Wand im Treppenhaus der Mosaikschule.

Meinerzhagen - Die Begeisterung bei der Schulleitung, bei den Lehrkräften und vor allem bei den beteiligten Jugendlichen war riesengroß, deren Kunstprojekt am Dienstag in der Mosaikschule enthüllt wurde.

Nun ziert die große Wand im Treppenhaus eine Ansammlung von farbenfrohen Motiven nach Friedensreich Hundertwasser. Gemeinsam mit ihrer Kunstlehrerin Claudia Nölle hatten 18 Jungen und Mädchen der siebten bis zehnten Klassen unter Anleitung der Lüdenscheider Künstlerin Brigitte Gentz in einem Kunstprojekt diese Bilder gestaltet.

„Unser Meisterwerk ist wirklich gut gelungen“, freute sich Claudia Nölle bei der Enthüllung der Bilder an der Wand. Besonders den Teamgeist und die Solidarität zwischen den Schülerinnen und Schülern hob die Kunstlehrerin lobend hervor. So habe sich das Thema der Projekttage „Vielfältig stark – miteinander wird unsere Welt bunter“ auf wunderbare Weise erfüllt.

„Der erste Schritt ist getan, dass es hier in der Schule etwas bunter geworden ist“, sagte Nölle in Anwesenheit von Schulleiterin Anna Christoforidis und dem stellvertretenden Schulleiter Mathias Malter.

+ Schulsprecher Benny übergab der Künstlerin Brigitte Gentz (rechts) als Dank für die Zusammenarbeit einen schönen Blumenstrauß. Darüber freute sich auch Kunstlehrerin Claudia Nölle © Schlicht

Mit einem bunten Blumenstrauß bedankten sich die Schüler bei der Künstlerin für die gemeinsame Arbeit an diesem Projekt. Bilder, die in der Vorbereitung auf dieses Thema entstanden, haben die Schülerinnen und Schüler eine Etage tiefer an der Treppe angebracht.

Für die Schulleitung hatten die begeisterten Schülerinnen und Schüler eine besondere Überraschung parat. Sie hatten vier Bilder nach Hundertwasser gemalt, die nun die Büroräume der Schulleitung schmücken werden.

+ Über vier dekorative Bilder nach Motiven von Hundertwasser für ihre Büroräume freuten sich Schulleiterin Anna Christoforidis und ihr Stellvertreter Mathias Malter. © Schlicht

Das Land NRW fördert das Projekt

Ein solches Projekt, das die künstlerisch-kulturelle Bildung unterstützen soll, wird es sicherlich weiterhin geben. Anträge dafür hat die Künstlerin Brigitte Gentz beim Land NRW, das das Projekt fördert, bereits gestellt. An diesem Projekt hat sich im Übrigen auch der Förderverein der Mosaikschule beteiligt, indem er einen gewissen Eigenanteil von den Kosten übernahm.

Zum Dank für die gute Zusammenarbeit und das großartige Ergebnis dieses künstlerischen Projekts waren alle Beteiligten am gestrigen Dienstag schließlich zu einem Imbiss im Foyer der Schule eingeladen.