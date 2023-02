Hoher Arbeitsaufwand in Arztpraxen im MK

Von: Simone Benninghaus

Teilen

Bürgermeister Jan Nesselrath und der Mediziner Dr. Holger Reimann im Gespräch. © Benninghaus, Simone

Fehlendes Pflegepersonal, Medikamente, die nicht zu bekommen sind, lange Wartezeiten auf Termine bei einem Facharzt, überlastete Praxen – die Probleme im medizinischen Bereich sind nicht neu.

Meinerzhagen – Wie es in den heimischen Hausarztpraxen aussieht, wird deutlich, wenn der Meinerzhagener Internist Dr. Holger Reimann aus seinem beruflichen Alltag berichtet. 850 Patienten sollte ein Hausarzt durchschnittlich in seiner Praxis versorgen, sagt Reimann. Würde er sich daran halten, müsste er einen großen Teil seiner Patienten wegschicken, so der Meinerzhagener Mediziner weiter. Das gelte auch für seine Meinerzhagener Kollegen. Theorie und Praxis klaffen damit auch in diesem Punkt weit auseinander.



Ohne Fachpersonal funktioniert keine Praxis

Der Arbeitsaufwand in den Arztpraxen sei hoch. Dass er überhaupt bewältigt werden könne, sei vor allem dem sehr guten medizinischen Fachpersonal zu verdanken, betont Holger Reimann, der aufmerksam macht, dass fast alle Telefonate, jede Beratung durch sie, alle EKGs, Injektionen, Infusionen, Rezeptausstellungen, Überweisungen und sonstigen Gespräche in einer geringen Quartalspauschale in den einzelnen Fachrichtungen untergehen würden: „Meine Kollegen und ich fordern deshalb auch mehr Respekt unserer Patienten und deren Angehörigen gegenüber unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen“, so Reimann weiter, denn ohne fachlich kompetente und empathische Medizinische Fachangestellte funktioniere keine Arztpraxis.



Volle Praxen und volle Wartezimmer: Bedeutet das, dass es zu wenig Hausärzte in der Volmestadt gibt? Immerhin eine Arztpraxis weniger ist in Meinerzhagen vertreten, nachdem der bis dahin an der Mühlenbergstraße ansässige Mediziner Mohammed Hessam vor wenigen Wochen seine Praxis schloss.



Noch ist die Lage nicht prekär

Noch sei die Lage nicht prekär, so die Einschätzung Dr. Holger Reimanns hinsichtlich der hausärztlichen Versorgung. Zugleich weist er aber darauf hin, dass sich das in Zukunft ändern könnte, wenn man den Altersdurchschnitt der praktizierenden Allgemeinmediziner betrachte. Dieser Umstand sei nicht neu, „der Altersdurchschnitt ist auch im Kammerbereich bekannt“.



Junge Ärzte aufs Land locken und sie für die Tätigkeit als Hausarzt zu gewinnen – diese Bemühungen würden daher immer wichtiger. „Die Lebensbedingungen sind eigentlich besser auf dem Land, die Arbeit ist viel interessanter“, zählt daher auch Reimann auf. Hausarzt „auf dem Land“ zu sein – für ihn ist es Überzeugung. Trotzdem weiß er auch, dass viele junge Mediziner die Tätigkeit in Kliniken in der Regel vorziehen.



Studenten sollten Praxisalltag kennenlernen

Dr. Holger Reimann ist akademischer Lehrarzt, daher arbeiten regelmäßig Studenten und damit zukünftige Kollegen im Rahmen eines Praktikums in seiner Praxis. Reimann ist froh darüber: „Sie müssen sehen, wie es in einer Praxis im Alltag läuft und sie müssen mit Patienten arbeiten“, sagt er. „Allgemeinmedizin besteht nicht nur aus Abhorchen, Abklopfen und in die Augen gucken.“



Wenn eine Beziehung zum Landleben bestehe, sei die Chance größer, dass auch eine Tätigkeit als Hausarzt in einer Praxis in Frage komme.



Auch Projekte wie das Landarztprojekt „Local Heroes“ würden prinzipiell dazu beitragen, wenngleich die Studenten, die an dieser Fördermaßnahme teilnehmen, in der Regel erst am Beginn ihres Studiums seien. Auch in Meinerzhagen hospitierten bereits Studenten im Rahmen dieses Projektes.



„Bürokratie ist ein Riesenbereich“

Im Gespräch mit Bürgermeister Jan Nesselrath machte Holger Reimann in diesem Zusammenhang jetzt auch auf Grundlegendes aufmerksam und plädierte für eine bedarfsgerechte, praxisorientierte Ausbildung. Sein weiterer Kritikpunkt: die Bürokratie. „Das ist so ein Riesenbereich, damit hat man fast mehr zu tun als mit der wirklichen Patientenbetreuung.“ Und vor allem um die gehe es doch als Hausarzt, meint der Mediziner, der daher beispielsweise auch kein Befürworter von Videosprechstunden ist. „Ich muss den Patienten sehen, um ihn richtig befragen können. Eine Herzmuskelentzündung kann ich nicht am Telefon diagnostizieren.“ Bei einer Fernabfrage sei das Risiko einer Fehleinschätzung viel zu hoch.



Was den Bereich Fachärzte betreffe, so sei man in Meinerzhagen gut aufgestellt, so Bürgermeister Jan Nesselrath zum Thema Ärzteversorgung: „Wir können uns glücklich schätzen, dass so viele Fachrichtungen vertreten sind.“



Gleichwohl: HNO und Augen – diese beiden Fachrichtungen fehlen seit einigen Jahren, nachdem die beiden ansässigen Mediziner ihren Ruhestand antraten. Nachfolger konnten seinerzeit nicht gefunden werden.



Für die Niederlassung von Fachärzten werden seitens der Kassenärztlichen Vereinigungen Sitze zugeteilt. Im Gebiet Märkischer Kreis sind diese alle vergeben, weshalb sich die Situation in der Volmestadt wohl erst einmal nicht ändern wird. Die im vergangenen Jahr erhoffte Niederlassung eines Facharztes konnte nicht realisiert werden.



Dass einem drohenden Ärztemangel, insbesondere im allgemeinmedizinischen Bereich, aber weiter entgegen gewirkt werden muss, darüber ist man sich sowohl in der heimischen Ärzteschaft als auch aus städtischer Sicht einig, weswegen Idee und Ansätze im gemeinsamen Austausch diskutiert würden, wie Jan Nesselrath und Holger Reimann übereinstimmend erklären.