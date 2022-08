Umweltbildung als Hauptaufgabe

Höhenflug im MK: Aus dem Alltag eines Rangers

Von: Leon Malte Cilsik

Teilen

Christoph Nolte ist als Ranger zuständig für einen rund 120 Kilometer langen Abschnitt des Höhenflugs. © Malte Cilsik

Christoph Nolte ist Ranger der ersten Stunde – zumindest wenn es um den Sauerländer Höhenflug geht. Vor 13 Jahren übernahm er diese Rolle im Rahmen eines Pilotprojekts, heute kümmern sich insgesamt zehn Ranger um den Fernwanderweg.

Meinerzhagen – Natürlich kennt Christoph Nolte den Parkplatz in Meinerzhagen, auf dem die zwei Wanderer geparkt haben. Ihre Tour interessiert ihn, das Tagesziel errät er sofort. „Sportlich, sportlich“, kommentiert er – und gibt den beiden in den Ebbemooren noch eine Empfehlung mit auf den Weg: „Nehmen Sie an der Nordhelle unbedingt die ausgeschilderte Umleitung, die Buchen am Wegesrand sind vom Zunderschwamm befallen.“ Nolte muss es wissen, denn er ist der zuständige Ranger auf dem Abschnitt des Sauerländer Höhenflugs, dem die Wanderer folgen.



Der 58-Jährige ist sogar Ranger der ersten Stunde – zumindest wenn es um den Höhenflug geht. Vor 13 Jahren übernahm er diese Rolle im Rahmen eines Pilotprojekts beim Landesbetrieb Wald und Holz NRW. Das Konzept bewährte sich – und Nolte fand Gefallen an seiner Funktion. Mittlerweile gibt es beim Landesbetrieb zehn Ranger für unterschiedliche Abschnitte des Höhenflugs, Nolte ist für einen rund 120 Kilometer langen Abschnitt zwischen Meinerzhagen, Altena und Wenholthausen zuständig. Und damit für einen Bereich mit besonderer Bedeutung für den Tourismus in Meinerzhagen.



Gut beraten ziehen die Wanderer weiter in Richtung Robert-Kolb-Turm. © Malte Cilsik

„Wandern war in unserer Region schon immer ein großes Thema“, sagt Miriam Folak von der Touristeninformation Meinerzhagen, „Mit Abstand beziehen sich die meisten Anrufe und Nachfragen bei uns vor Ort auf den Sauerländer Höhenflug und die anschließenden Rundwege.“ Das Einstiegsportal Schallershaus habe sich als Anziehungspunkt mit überregionaler Strahlkraft fest etabliert. Dem kann Nolte nur zustimmen: „Die Nummernschilder auf den Parkplätzen verraten auffallend häufig das Ruhrgebiet als Herkunftsort.“ Und die Gespräche auf der Strecke dann auch die Motivation der Stadtbewohner: „Sie wollen die Natur physisch erleben. Körperliche Aktivität und unzählige Sinneseindrücke – diese Kombination sucht man in der Zivilisation oft vergebens.“



Umweltbildung als Hauptaufgabe

Der Austausch mit den Wanderern ist eines von drei großen Aufgabenfeldern als Ranger, welches Nolte unter dem Begriff Umweltbildung zusammenfasst. „Jeder Ranger bietet kostenfreie Führungen für Kinder und kostenpflichtige Touren für Erwachsene an“, erklärt Nolte. Von letzteren rund sechs pro Jahr. Die Termine veröffentlicht Wald und Holz NRW stets zum Jahresbeginn in Form eines Kalenders. Auf Anfrage seien auch individuelle Führungen möglich.



„Dabei ist es unsere Aufgabe, die aktuellen Entwicklungen in unseren heimischen Wäldern zielgruppengerecht zu vermitteln“, sagt der Ranger. Denn von der Abholzung bis zur Wiederbewaldung geschehe eine Menge – auch wenn die Erträge häufig wortwörtlich auf sich warten lassen. „Von den Monokulturen hin zu biodiversen und hoffentlich klimaangepassten Mischwäldern zu kommen, wird Jahrzehnte dauern. Umso wichtiger ist es für die Moral, dass wir jetzt schon darüber reden“, sagt Nolte. In die Wege leiten die Veränderungen andere, er ordnet sie für die Waldbesucher ein – egal ob für Groß oder Klein.



Sphagnum-Moos hat es dem Ranger aufgrund seiner hohen Wasserspeicherfähigkeit besonders angetan. © Malte Cilsik

Das zweite große Aufgabenfeld ist der Forstschutz, „die Umsetzung der Landesforstgesetze in der Fläche“, wie es Nolte nennt. Das sind die mitunter weniger schönen Momente im Alltag als Ranger: „Wenn es nötig ist, erinnern wir daran, dass es im Wald nun einmal bestimmte Verhaltensregeln gibt.“ Dazu gehören das Anleinen von Hunden in Naturschutzgebieten und das Verbot, dort Pilze und Beeren zu sammeln, genauso wie das überall geltende Rauchverbot. „Wir sollten immer bedenken, dass hier 90 Prozent der Wälder Privatpersonen gehören und wir als Gäste dort lediglich ein Betretungsrecht haben“, findet Nolte.



Auch Bußgelder kann er dabei theoretisch verhängen – „das mache ich aber nur in letzter Konsequenz“, betont er. Beispielsweise beim Thema Müll sei die Reißleine kurz – zweimal habe er in seiner Berufslaufbahn deswegen bereits Anzeige erstatten müssen. „Da sprechen wir dann aber von Kühlschränken und Co, bei deren Abladen ich die Täter erwischt habe“, ordnet Nolte ein.



Entsprechend breit gefächert fallen die Reaktionen der Waldbesucher auf die Hinweise des Rangers aus. „Auch wenn sich die Leute in aller Regel einsichtig zeigen, habe ich von der einfachen Beschimpfung bis zur Androhung von Gewalt schon einiges erlebt.“ Noltes Beobachtung: „Während der Pandemie wurde die Stimmung auch im Wald gereizter. Wahrscheinlich wollten sich die Menschen nicht auch noch dort in ihrem Handeln einschränken lassen.“



Körperliche Aktivität und unzählige Sinneseindrücke – diese Kombination sucht man in der Zivilisation oft vergebens.

Dienstleistungen für die Meinerzhagener Touristik komplettieren den dreigeteilten Rangeralltag. „Dazu gehören zum Beispiel die Reparaturen von Wegweisern oder das Freischneiden von Wegen“, erklärt Nolte. Dabei gibt es aktuell mehr als genug zu tun: „Teilweise wird entlang des Höhenflugs noch immer Holz abgefahren, unser Wegeleitsystem ist den Arbeiten vielerorts zum Opfer gefallen. Das Problem besteht im gesamten Sauerland“, sagt Folak. Doch für die nächste Wandersaison sei Besserung in Sicht: „Wir haben die Wandertafeln rundum erneuert und werden, sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, 30 neue Schilder anbringen.“ Ob es überall wieder die ursprüngliche Originalroute wird oder sich Umleitungen wie das eingangs erwähnte Beispiel an der Nordhelle etablieren, sei dabei noch offen.



Wen nun die Wanderlust gepackt hat, der kann sich in der Meinerzhagener Touristeninformation über die 313 Kilometer Wanderwege in der Region informieren. Auf dem Sauerländer Höhenflug besteht sogar jederzeit die Möglichkeit, dem Christoph Nolte bei der Arbeit über den Weg zu laufen. Und damit die Chance auf einen kurzen Austausch rund um den heimischen Wald und über die Geheimtipps entlang der Strecke.



Wie wird man Ranger? Um als Ranger beim Landesbetrieb Wald und Holz NRW arbeiten zu können, musste Christoph Nolte die Prüfung zum „Natur- und Landschaftspfleger“ absolvieren, welchen die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen in Kooperation mit der Natur- und Umweltschutzakademie Nordrhein-Westfalen anbietet. „Eigentlich ist ein grüner Beruf für die Zulassung erforderlich, es sei denn man kann seine Erfahrung im Bereich Umwelt und Natur anderweitig glaubhaft machen“, erklärt Nolte, der selbst eine Ausbildung in einer Forstschule absolvierte und bereits jahrelang für Wald und Holz NRW gearbeitet hatte, bevor er Ranger wurde. Nähere Informationen zum Lehrgang bietet die Landwirtschaftskammer auf ihrer Webseite (www.landwirtschaftskammer.de).