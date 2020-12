So war‘s im Countdown vor dem Lockdown

Eine volle Innenstadt, lange Schlangen vor den Geschäften – Szenen, die sich am Montag und Dienstag nicht nur in Großstädten abspielten.

Meinerzhagen – Ob Buchhandlung oder Parfümerie: Wer vor dem Lockdown noch ein Geschenk besorgen wollte, musste mitunter lange warten. Die größte Sorge vieler Kunden: vor der Weihnachtspause die dringend benötigten Geschenke nicht mehr kaufen zu können. Doch alle, die bis Dienstag keinen Erfolg hatten, dürfen hoffen.

Dass es auch mit dem Lockdown ab Mittwoch weiter möglich sein wird, Geschäfte abzuwickeln, hilft Marc Heyder. Er wird weiter für seine Kunden da sein – natürlich unter Einhaltung der strengen Regeln. „Dazu nutzen wir alle Möglichkeiten, beispielsweise über WhatsApp oder die Skype-Telefonie.“ Viele Kunden kamen aber am Montag und Dienstag persönlich in sein Foto-Fachgeschäft an der Hauptstraße, um vor allen Dingen Weihnachtsgeschenke noch vor Ort auszusuchen, zu bestellen oder sich beraten zu lassen. „Da war wirklich viel los, wir mussten kräftig reinhauen“, beschreibt der Geschäftsmann die Zeit des Countdowns vor dem Lockdown. Arbeitslos wird Heyder wohl auch in den kommenden Tagen nicht. Lange persönliche Beratungsgespräche von Angesicht zu Angesicht im Ladenlokal wird es allerdings nicht geben können. Aber auch für diese Einschränkungen sieht sich Heyder gerüstet: „Ein Kunde, der eine hochwertige Kamera gekauft hat, muss natürlich beraten werden. Dem kann ich die Kamera nicht kommentarlos in einer Tüte vor die Tür stellen – und das war’s. Dann wird eben beispielsweise auf das klassische Telefon oder die Video-Telefonie ausgewichen.“

Telefon verstärkt genutzt

Auch Jan Lienenkämper vom gleichnamigen Betten- und Wäsche-Fachgeschäft an der Hauptstraße hat vor allen Dingen am Montag noch „sehr gute Geschäfte“ gemacht. Am Dienstagmorgen wurde es dann zumindest etwas ruhiger. „Da wurde verstärkt das Telefon genutzt“, stellte er fest.

Ganz abgeschnitten von der „Kundenwelt“ bleibt der Geschäftsmann aber auch während des nächsten Lockdowns nicht. Auch er nutzt digitale Kanäle, über die er Kundenwünsche bedienen will. „Egal ob zum Beispiel Online, telefonisch, WhatsApp oder Facebook – es kann Ware bestellt werden. Und wir verschicken die auch oder liefern sie aus.“

Kundenansturm bei Schmitz

Einen regelrechten Kundenansturm hatte an den letzten drei Öffnungstagen vor dem Lockdown auch die Buchhandlung Schmitz zu verzeichnen. „Von Samstag an war es schon extrem“, sagt Inhaber Wolfgang Schmitz.

Schmitz und sein Team – des Andrangs wegen wurde teilweise in doppelter Besetzung gearbeitet – reagierten darauf mit verlängerten Öffnungszeiten. So waren die Mitarbeiter am Samstag bis 18 Uhr im Einsatz und es entfiel an den vergangenen beiden Tagen die ansonsten obligatorische Mittagspause. Dienstagabend ging dann schließlich um kurz vor 19 Uhr das letzte Buch über die Ladentheke. Der Corona-bedingten temporären Schließung des Ladenlokals zum Trotz ist die Buchhandlung Schmitz auch weiterhin erreichbar. Online-Bestellungen sind unter www.buecher-schmitz.de oder telefonisch möglich. Bei Bedarf besteht nach Vereinbarung auch die Möglichkeit, Bestellungen zu einer festen Zeit kontaktlos an der Ladentür abzuholen.

Lesen liegt im Trend

Apropos Online-Bestellungen: Seit Ankündigung des zweiten Lockdowns verzeichnet Schmitz hier einen deutlichen Anstieg. Generell gilt im Corona-Jahr: „Es wird wieder mehr gelesen.“