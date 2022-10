Neues Gesicht bei Ausstellung der Hobbykünstler

Von: Luitgard Müller

Die Hobbykünstlerin in ihrem Element: Ann-Kathrin Hein legt beim Material für ihre Trockenblumendekorationen besonderen Wert auf Qualität. © Müller, Luitgard

„Als ich damit angefangen hatte, konnte ich nicht wieder aufhören“, bekennt Ann-Kathrin Hein ohne jede Reue. Sie gehört zu den „Neuen“, die in diesem Jahr erstmals ihre Arbeiten bei der Ausstellung der Hobbykünstler am 5. und 6. November in der Stadthalle präsentieren werden.

Meinerzhagen - Ursprünglich wollte sie Floristin werden, doch dann wurde sie, nicht zuletzt aus finanziellen Gründen, BTA, also Biologisch-technische Assistentin. Als sie aber vor rund zwei Jahren bei einem Friseurbesuch einen Trockenblumenkranz entdeckte, meldete sich ihre Begeisterung für florale Dekoration zurück. „Ich musste das einfach ausprobieren“, schmunzelt sie. Einige Videos machten sie mit der Technik vertraut – und dann gab´s kein Halten mehr.

Mittlerweile hat sie viel gelernt über ihr neues Hobby. „Ich lege großen Wert auf die Qualität meines Materials,“ sagt sie, „das ist zwar nicht billig, hat sich aber bisher immer ausgezahlt“.

Blumen kommen aus den Niederlanden oder der Türkei

Nach einigen „Härtetests“ des Materials, zu denen sie einige Freunde verpflichtete, bezieht sie heute Blumen, Gräser und Grün vor allem aus den Niederlanden oder aus der Türkei. Und Ann-Kathrin Hein verwendet möglichst dünnen Silberdraht, wenn sie die Blüten einzeln an Kränzen, Sternen oder Halbmonden aus Stahl oder Holz befestigt.



Weitere Impulse für ihre Kreationen bekam die Marienheiderin auch durch die Bekanntschaft mit Melanie Hauke aus Lindlar, die ebenfalls bei der Hobbykünstlerausstellung vertreten sein wird. Ihre Arbeiten aus Epoxidharz oder Jesmonite, einer Mischung aus Steinmehl und flüssigem Acryl, lassen sich gut mit floraler Deko verbinden.



Feuchtigkeit als normaler Feind der Trockenblume

„Damit Trockenblumen lange halten, sollte man sie nie Feuchtigkeit aussetzen“, erläutert Ann-Kathrin Hein, die wie alle Teilnehmer der Ausstellung die Besucher vor Ort gern ausführlich über ihr Hobby informieren wird. Wie immer wird ein breites Spektrum kreativer Arbeiten geboten. Von Malerei über Keramik- und Textilarbeiten bis zu Perlenkunst, Tiffany und vielem mehr.

Darüber hinaus können in diesem Jahr bei Workshops mit dem Thema Holz erstmals acht- bis zwölfjährige Kinder unter fachkundiger Anleitung kleine Kunstwerke (Materialkosten 5 Euro) fertigen. Allerdings nur nach vorheriger Anmeldung per E-mail an die Adresse hobbykuenstler.volmetal@gmail.de.



Am 5. und 6. November findet die Ausstellung der Hobbykünstler in der Stadthalle Meinerzhagen statt. Samstag und Sonntag ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet.