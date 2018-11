Hobbykünstler stellen in der Stadthalle Meinerzhagen aus

+ © Schliek Ina Stübbecke (links) zeigt beim Upcycling, wie aus altem Material nachhaltige neue Artikel entstehen. © Schliek

Meinerzhagen - Eine besonders schöne Form der Freizeitbeschäftigung mit vielen anderen Menschen teilen: Das ist ein Ziel der Hobbykünstler aus dem oberen Volmetal. Dafür bieten sie, abwechselnd in Meinerzhagen und Kierspe, einmal im Jahr ihre große Ausstellung an. An diesem Wochenende war Organisatorin Gudrun Roth mit ihrem Helferteam in der Meinerzhagener Stadthalle an der Reihe.