Hunde lieben Rinder-Eis  

Die Hängebauchschweine in der Auffangstation in Listerhammer genießen ihre Dusche. Die bekommen sie bei dieser Hitze täglich.

Meinerzhagen - Wenn es Menschen zu warm ist, ziehen sie den Mantel aus. Das Fell bei Hunden und Katzen hingegen ist angewachsen. Ablegen unmöglich. Was also tun, wenn Mieze und Bello mit Temperaturen von weit über 30 Grad Celsius im Schatten klarkommen müssen?

Pia Sperber, Vorsitzende vom heimischen Tierschutzverein (TSV), greift dann zu Mitteln, die auch Menschen helfen, einen Hitzekollaps zu vermeiden: „Wasser und Schatten“, lautet ihre Devise in der Auffangstation in Listerhammer. Hunde hecheln, Katzen schwitzen über die Pfoten. Darüber hinaus traut sie ihren Tieren auch zu, sich bei Hitze instinktiv richtig zu verhalten. „Die ziehen sich dann zum Beispiel unter Büsche in unserem Außenbereich zurück. Wichtig ist nur, dass man ihnen solche Aufenthaltsmöglichkeiten bietet. Und praktisch ist auch ein Bereich, den man zum Beispiel mit Pflastersteinen oder Fliesen auslegt. Diese Materialien kühlen, die Tiere legen sich gern darauf.“

Wo das allein nicht hilft, kommt Wasser ins Spiel. Hund und Katzen mögen es allerdings eher nicht, mit dem Gartenschlauch abgespritzt zu werden. Anders die Hängebauchschweine, die Sperber seit elf Jahren in Listerhammer pflegt. Die haben natürlich auch ein kleines Wasserbecken im Außengehege, regelmäßig werden sie außerdem „abgespült“ – was die Tiere sichtlich genießen. Und künstliche „Wasserstellen“ in Form von kleinen Behältern sind auch für Hunde und Katzen empfehlenswert. „Die können und sollten zurzeit einfach in den Garten gestellt werden und sie ziehen auch andere Tiere an, sogar Bienen“, weiß Sperber.

Leid tun Sperber allerdings die Kühe auf den Weiden und Kaninchen in ihren Ställen. „Kühe stellen sich unter Bäume – aber fressen tun sie kaum. Dazu müssten sie in die pralle Sonne. Und Kaninchen würden tagsüber eigentlich unter der Erde in ihrem Bau leben und nur nachts herauskommen. „In Ställen fehlt ihnen diese Abkühlung. Wichtig ist dann, dass ein Luftaustausch stattfindet und Stall oder Käfig im Schatten stehen.“

Ein Eis gefällig? Was Menschen recht ist, kann Tieren nur billig sein. Das jedenfalls findet auch das Team vom heimischen Fachgeschäft „Fressnapf“ an der Oststraße. Hier gibt es das heiß begehrte Eis für Hunde – und auch andere Artikel, die der Abkühlung dienen. Dazu gehören unter anderem Kühlmatten, Pools und Trinkbrunnen.

Aber noch einmal zurück zum Hunde-Eis: Neben der Filiale „Fressnapf“ in Meinerzhagen bietet auch das Gummersbacher Fachgeschäft „Bello & Knuffel“, Wilhelmstraße 26, den gefrorenen Joghurt an. Ob in der Geschmacksrichtung Rind, Wildlachs, Käse oder Apfel/Banane (typische Sommer-Sorten) – das ist wohl den Hundehaltern überlassen. Das Eis wurde laut Ladenbesitzerin Gaby Richard von Tierärzten mit entwickelt, sei laktosefrei und ohne Zuckerzusatz. „Ein echter Leckerbissen für die Vierbeiner“, sagt sie. Hergestellt werde es in einer Manufaktur in Berlin, die sich von Anfang an auf das Eis spezialisiert habe. „In diesem Jahr kommen die Hersteller mit ihrer Produktion kaum hinterher. Die Leute kommen mit Kühltaschen zu uns“, berichtet Gaby Richard weiter.

Babette Kanopfer leitet die Zweigstelle des Ladens „Bello & Knuffel“ in Engelskirchen. Dort seien in einem Monat rund 180 Behälter mit tiefgefrorenem Joghurt über die Theke gegangen. „Die Hunde sind verrückt danach. Es gibt keinen Hund, der das nicht frisst. Vor allem bei diesen Temperaturen nutzt es besonders viel, da das Tier durch das Eis quasi von innen gekühlt wird“, erzählt Gaby Richard weiter. Aber auch im Winter wird das Eis übrigens verkauft – dann ist es sogar in den Sorten Ente und Hirsch mit Preiselbeere erhältlich. Und Ende dieses Jahres sollen noch weitere Sorten auf den Markt kommen. Ein Tipp von Gaby Richard: „Beim ersten Mal das Eis besser angetaut servieren.“