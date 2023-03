Hippie im Sauerland: Peter Sevriens gründet die erste Kommune im MK

Von: Sarah Lorencic

Tiefenentspannt: Peter Sevriens in seinem Lieblingszimmer im Haus. Umgeben von Schallplatten aus der alten Kunstkneipe Impulsiv – das Schild hängt oben an der Wand. Im Hintergrund läuft Rock-Musik aus den 1970er-Jahren und der gebürtige Holländer schwelgt in Erinnerungen. © Lorencic, Sarah

Rauchen ist seine einzige Last. Und die wohl letzte aus einem aufregenden, verrückten Leben. Peter Sevriens hat mit uns zurückgeblickt. Wie der Künstler die Liebe fand, nach Valbert kam und als Hippie im Sauerland (über-)lebte.

Valbert –Der Anfang der Geschichte, die heute im Valbert Bahnhof erzählt wird, der „Art-Station“, beginnt in Den Haag, genauer gesagt in Scheveningen. Der traumhafte Strand ist heute ein Touristenmagnet mit einem 50 Meter hohen Riesenrad am Meer. Schon damals, vor rund 50 Jahren, wussten die Deutschen Holland als Urlaubsziel zu schätzen. Peter Sevriens wuchs in Den Haag auf und lernte schnell, den Touristen den falschen Weg zu nennen, wenn sie fragten, erzählt er. Der Kalte Krieg war damals eisig. Und schwer fiel es den Holländern, nach den Soldaten nun Touristen an ihre Strände zu lassen.

Verliebt in die Kunst, in die Musik und in die Freiheit, traf Peter Sevriens seine heutige Frau Karin am Strand. Ihr wurde der richtige Weg gesagt. Der, der beide zusammenführte. Er 28 Jahre, sie 18. Es war Liebe auf den ersten Blick, die bis heute nicht erloschen ist. Dass der Urlaub mit der Mutter Karin Sevriens Leben verändern würde, ahnte sie damals nicht.



Flucht für die Liebe, dann Gründung der ersten Kommune im Meinerzhagen

Mit ihren 18 Jahren war sie noch nicht volljährig, durfte nicht machen, was sie wollte – doch sie tat es dennoch, brannte durch, war auf der Flucht. Von Interpol gesucht, landete das frisch verliebte Paar in einer Kommune in Amsterdam, besetzte Häuser, lebte den Moment. Aber es konnte nicht ewig so weitergehen, das wussten beide. Karin musste zurück nach Meinerzhagen und wartete. Über die Grenze zu kommen, das war für Peter Sevriens allerdings ein Problem. Doch er fuhr los mit einem Freund. Anstatt in Valbert landeten sie in Velbert. Schon dort enttäuscht von der kleinen Stadt im Vergleich zu Den Haag wurde es in Valbert noch einmal schlimmer. Das war also das Sauerland, erinnert er sich.



Im damaligen Ladies Inn, einer Diskothek, sah Peter Sevriens seine Karin endlich wieder. Es war 1970, als sie gemeinsam die erste Kommune in der Stadt gründeten. Sie wurden Gesprächsthema in Meinerzhagen, in der gerade ein kurzer Sommer der Anarchie tobte. „Viele Jugendliche stellten damals einfach alles infrage, ihr Elternhaus, die Kirche, die Schule und manchmal sogar sich selbst“, erzählt Holger Weyland, der Peter Sevriens vom ersten Tag in Meinerzhagen an kennt.



Kurze Zeit bis Otto Fuchs

Die Zeit in der Kommune ging vorbei. Karin und Peter Sevriens fanden eine kleine Wohnung über Bekannte und Karin Sevriens erwartete ihr erstes Kind. Peter Sevriens fing einen Job bei Otto Fuchs an – dass dieser nicht zu dem Künstler passt, war nach einem Jahr so klar, dass er kündigt. Zu stupide, sagt er, zu normal. Doch er brauchte Geld und fing als Blumenverkäufer an. Mit einem kleinen Stand war er vor Gassmann zu finden, er trug Holzschuhe, die Fahne der Niederlande wehte über den Tulpen aus Amsterdam. Der Holländer schlüpfte in eine Rolle, die er gut beherrscht. „Ich hatte Talent“, sagt er und erzählt, wie er Frauen hinterherrief und sie zum Blumenkauf animierte. Immerhin erhielt er zehn Prozent des Umsatzes, sagt er. Das Geld sparte er und investierte es in einen kleinen Laden, in dem er zunächst aus dem Sperrmüll gesammelte Möbel und hinterher Antikmöbel verkaufte. Methusalem hieß der Laden, der nach einem Besuch von der Ehefrau von Otto Fuchs deutschlandweit Berühmtheit erlangte. Er zieht in einen größeren Laden um und machte viel Geld in diesen Zeiten.



Sex, drugs & Rock’n’roll

Dann eröffnete er die Kunstkneipe Impulsiv. Die Nacht wird zum Tag. Das Schild der Szene-Kneipe hängt heute in seinem Wohnzimmer, gleich über den gesammelten Vinyls, die die Kneipe mit Musik füllten. Für den Holländer ist Musik Dünger. „Vitamine fürs Gehirn“, sagt er. Ja, das waren auch die Drogen, die er in seinem Leben nahm. Dass seine drei Kinder Lesley, Sidney und Dennis heißen, war eigentlich Zufall, doch er muss lachen, als er feststellt, dass die Namen abgekürzt LSD bilden. Die Kinder wurden zu seiner guten Droge, zu dem Sinn in seinem Leben. Bewusst wurde ihm das, als eines von ihnen abends etwas von Mama vorgelesen bekommen will. „Mama kann nicht, sie steht hinterm Tresen“, sagte er seinem jungen Sohn und stellte, während er spricht, fest: So kann es nicht weitergehen. Er entschied sich gegen das Geld und für seine Familie.



Mit seinem Sohn kletterte er in den damals verlassenen Valberter Bahnhof, einen Lost Place mit zerstörten Scheiben. Mit 5000 Euro in Bar fährt er nach Essen zum Direktor der Deutschen Bahn, um den Bahnhof zu kaufen. „Wenn jemand den Bahnhof bekommt, dann sie“, sagt der Direktor zu Peter Sevriens und schiebt das Geld über den Schreibtisch zurück zum Meinerzhagener.



Leben im Sauerland heute

Bis heute wohnt er in dem Backsteingebäude. Von außen ist jeder Stein bunt angemalt, von innen jeder freie Platz mit Kunstwerken behangen. Unsinnige Dinge wurden in solche verwandelt, die Sinn ergeben. „Ich habe immer versucht, aus Unsinn Sinn zu machen“, sagt der 80-Jährige. Eine Suppenkelle hängt an der Wand im Wohnzimmer. „Ein Sexbarometer“, erklärt er. Angelehnt an die Band Lovin‘ Spoonful, bekannt durch „Summer in the City“, „Do You Believe in Magic?“ oder „Daydream“. An der Kelle hängt ein Herz, und je nachdem, ob es oben oder unten hängt, hat entweder er oder seine Frau heute Lust auf Sex. Kein Tabu-Thema für Peter Sevriens, im Gegenteil. „Sex ist unglaublich wichtig“, sagt er. An vielen Stellen in seinem Haus fallen Penisse auf. Auch solche, die in einem Zigarrenschneider stecken oder neben Kastrationswerkzeugen aus der Tiermedizin liegen. „Wo liegt das Problem?“, hängt groß über einem Wanddurchbruch. Das Plakat gehört zu einem gebrochenen Penis, der auf Erektionsstörungen hinweisen soll. Wo das Problem liegt, ist für Sevriens oft klar: kein gutes Sexleben.



Zeit ist das Thema, das ihn aber am meisten interessiert, wenn er sich entscheiden müsste. Und die Sicht auf die Dinge. „Jeder kann sehen, aber nicht jeder kann erkennen“, sagt der Künstler. Wieder andere sehen nur, was sie sehen wollen. Immer wieder aber fasziniere ihn, was Menschen in seinen Kunstwerken Unterschiedliches sehen und wie sie sie interpretieren. Ein Waggon, den er vor rund 30 Jahren geschenkt bekam, wurde zu seinem größten Projekt, dem Photo-Waggon oder auch der „Schule des Sehens“. Kunst ist sein Talent, weiß er. Nicht jeder kann Künstler sein, das ist klar. „Sinne sind bei einigen anders veranlagt“, erklärt Sevriens. So wie er in alltäglichen Dingen etwas sieht und daraus Kunst macht, können die, die gut schreiben, aus 26 Buchstaben mehr machen als andere. Aus dem Leben macht auch jeder etwas anderes. Seine Tochter ist Journalistin geworden, seine Söhne studierten Jura, einer von ihnen ist Anwalt in Berlin, ein anderer starb bei einem tragischen Unfall vor elf Jahren. Könnte man die Zeit doch nur zurückdrehen.



Buch über das Leben

Über das Leben und die Kunst von Peter Sevriens erscheint jetzt ein Buch, das von Holger Weyland verfasst wurde. Illustriert mit Bildern aus den 1970er-Jahren aus Meinerzhagen und dem Leben des Künstlers. Die erste Auflage umfasst 80 Exemplare und ist in der Bücherei Schmitz erhältlich. An diesem Donnerstag ist Peter Sevriens ab 16 Uhr vor Ort und signiert Bücher.