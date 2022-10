Hilfe für die Ukraine: Erneuter Konvoi aus dem MK geplant

Von: Simone Benninghaus

Der Meinerzhagener Thomas Arens plant erneut einen Hilfskonvoi für die Ukraine. © Benninghaus, Simone

Der Krieg in der Ukraine tobt weiterhin, die Situation für die Menschen ist aufgrund der Angriffe Putins auf zivile Ziele vermutlich dramatischer als in den Wochen zuvor. Auch das ein Grund für Thomas Arens, erneut einen Hilfstransport für die Ukraine zu organisieren. Im November wird sich der Meinerzhagener zum vierten Mal auf den Weg machen.

Meinerzhagen – „Es wird kalt“, beschreibt Thomas Arens die nüchterne Tatsache angesichts der anbrechenden Wintermonate. Jeder kann sich vorstellen, was auf die Menschen in der Ukraine zukommen wird, sagt er. Oder vielleicht eben auch nicht, „denn uns geht es immer noch gut“, steht für Arens fest. Natürlich, die Auswirkungen des Angriffskrieges zeigten sich mittlerweile auch in Deutschland. Sorgen und Unsicherheit seien gewachsen und die Energiekrise treffe die Gesellschaft: „Auch bei uns gibt es Menschen, denen es nicht so gut geht“, weiß natürlich auch Arens. „Aber hier muss niemand Angst um sein Leben haben.“

Große Unterstützung bei den ersten Hilfstransporten

Drei Transporte hat der Redlendorfer bislang organisiert, zuletzt wurde er auch von der katholischen Kirchengemeinde unterstützt, die sich auch jetzt wieder an der Hilfe beteiligt. Die Resonanz seitens der Bürgerinnen Bürger, die ihre Unterstützung durch Spenden zeigten, war darüber hinaus immer wieder groß.



Gemeinde in Rumänien bringt Spenden über die Grenze

Jedes Mal wurden bei den Transporten mehrere Tonnen Hilfsgüter nach Baia Mare in Rumänien gebracht. Der Ort ist nur wenige Kilometer von der Ukraine entfernt. 15 Kilometer sind es von dort bis zur Grenze. Die Mitglieder einer dortigen Gemeinde haben ein Lager aufgebaut, regelmäßig werden von ihnen Hilfsgüter von Baja Mare in die Ukraine gebracht. 90 Prozent der Hilfsgüter würden gar nicht erst gelagert, sondern sofort umgeladen und in die Ukraine gebracht. Regelmäßig werde er über die Aktionen auf dem Laufenden gehalten und erhalte Videos, die zeigen, wie die Hilfe geleistet wird. In Rumänien träfen nach wie vor täglich ukrainische Flüchtlinge ein, „manche helfen dann wiederum bei den Transporten mit“, berichtet Arens, der sich zusammen mit weiteren Helfern am 18. November wieder auf den Weg in das mehr als 1500 Kilometer entfernte Baia Mare machen will. Bis dahin hofft er, erneut viele Spenden sammeln zu können. Benötigt würden vor allem Kissen, Decken und Bettzeug und Bettdecken sowie Schlafsäcke angesichts des bevorstehenden Winters. Auch warme Kleidung werde gebraucht, ebenso haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Konserven, Milch, Wasser, Kindernahrung und Cornflakes und Hygieneartikel. Darüber hinaus hofft Arens auch wieder auf finanzielle Unterstützung und Spenden, insbesondere auch von Firmen, um weitere benötigte Hilfsgüter kaufen zu können.



Die Sachspenden können täglich ab 17 Uhr an der Privatadresse von Thomas Arens, Redlendorf 11, in Meinerzhagen, abgegeben werden. Unter der Rufnummer 01 70/ 4 15 86 65 ist er auch für nähere Informationen erreichbar.

Spendenkonto

Die katholische Kirchengemeinde unterstützt erneut den von Thomas Arens geplanten Hilfstransport in die Ukraine. Wer für den Hilfstransport spenden möchte, ist herzlich eingeladen, dies auf das Konto der Pfarrei St. Maria Immaculata mit der IBAN: DE 61 3606 0295 0016 9100 15 unter dem Stichwort „Ukraine-Spende“ zu tun. „Angesprochen zu spenden sind Firmen, aber auch Privatpersonen“, so Thomas Arens. Spendenquittungen werden ab 100 Euro ausgestellt.

