Gute Ausbildung ist beste Investition

Meinerzhagen - „Eine gute und fundierte Ausbildung ist die beste Investition in die Zukunft“, unter dieser Prämisse bilde Heuel Logistics seit Jahren erfolgreich aus, heißt es seitens des Unternehmens.

„Wir geben jungen Menschen gute Perspektiven für die Zukunft und sichern uns in Zeiten des Fachkräftemangels qualifizierten Nachwuchs.“ Im August starteten 14 junge Frauen und Männer ihre Ausbildung im Meinerzhagener Unternehmen mit Stammsitz in Drolshagen. Sieben von ihnen werden zum Kaufmann beziehungsweise zur Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung ausgebildet, fünf streben den Beruf der Fachkraft für Lagerlogistik an, ein Auszubildender verfolgt das Ziel, Berufskraftfahrer zu werden und ebenfalls ein Auszubildender strebt eine Umschulung zum IT-Systemkaufmann an.

„Die kaufmännischen Auszubildenden werden im Herbst/Winter wieder an einem dreitägigen Workshop für kaufmännische Auszubildende teilnehmen, den das Berufsbildungszentrum und die Wirtschaftsjunioren Südwestfalen anbieten“, erläutert das Unternehmen weiter. Im Rahmen der Veranstaltung erhielten sie dabei einen umfassenden Einblick in das Ausbildungs- und Arbeitsleben, wobei auch die Umgangsformen nach Knigge nicht fehlen. Ein Teamtraining solle vermitteln, wie wichtig Teamarbeit für eine vertrauensvolle und effektive Zusammenarbeit ist. Zudem erfahren die Auszubildenden, wie wichtig der Kunde für das Unternehmen ist. Entsprechende Gesprächs- und Verhaltenstechniken bereiten sie auf den richtigen Umgang vor.



Insgesamt werden derzeit 36 Auszubildende bei Heuel Logistics an den Beruf herangeführt, die mit der Ausbildungsbeauftragten Gina Arns einen direkten Ansprechpartner haben. Bewährt hat sich die Möglichkeit, dass die Bewerber im Rahmen eines Praktikums zunächst die Profile ihres Ausbildungswunsches kennenlernen können. „Damit wird sichergestellt, dass sie auch die richtige Wahl treffen“, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.



Das 1926 gegründete und stetig wachsende Familienunternehmen gehört mit 250 disponierten Lastkraftwagen auf den weltweiten Straßen inzwischen zu den führenden Anbietern im Logistikmanagement. Mittlerweile regeln mehr als 350 Mitarbeiter an europaweiten Standorten die internationalen, nationalen und regionalen Verkehre.