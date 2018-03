Geplante Sperrung der Landstraße 707 betrifft auch die Motorradgottesdienste am Haus Nordhelle

Sie locken nicht nur bei gutem Wetter die Biker aus nah und fern an: die Motorradgottesdienste am Haus Nordhelle.

Valbert - Viele Motorradfahrer haben derzeit schlechte Laune, wenn es um die Straße zwischen Valbert und Herscheid geht.

Die Auswirkungen der Sperrung betreffen auch Biker mit ihren Maschinen, die nicht mehr aus allen Himmelsrichtungen zum Motorradgottesdienst am Haus Nordhelle kommen können.

Genau vier Wochen nach der geplanten Sperrung der L 707 zwischen dem Abzweig Robert-Kolb-Turm und dem Parkplatz an der Zufahrt Reblin für Motorräder am 1. April (die MZ berichtete) startet die diesjährige Saison der Motorradgottesdienste am Haus Nordhelle. Am 29. April geht es dann wie stets ab 10 Uhr mit dem Biker-Frühschoppen los, der eigentliche Gottesdienst beginnt um 11 Uhr. An jedem letzten Sonntag eines Monats bis September folgen weitere Treffen, die von der Bikers Church Westfalen veranstaltet werden.

In deren Namen äußert Pfarrer Frank Schröder, beauftragter Motorradpastor der Evangelischen Kirche von Westfalen, sein Unverständnis und Bedauern: „An jedem MoGo-Sonntag kommen 100 bis 200 Motorradfahrer zu unseren Gottesdiensten am Haus Nordhelle. Naturgemäß haben wir über das Evangelium die Botschaft der Rücksicht und des Respekts mit Umwelt, Mitmenschen und Gesundheit für unsere Motorradfahrer verbreitet. Wir halten zu einem verantwortlichen Umgang mit der Kraft an, die in so einem modernen Bike steckt.“

Vielfach hat die Bikers Church Westfalen in der Vergangenheit gerade diesbezüglich Überzeugungsarbeit geleistet und so zu einer vernünftigen und verantwortlichen Fahrweise animiert. In zum Teil mit der Polizei gemeinsam durchgeführten Aktionen, konnten dabei eine große Zahl von Motorradfahrern erreicht werden.

„Ich halte es für einen riesigen Fehler, diese Arbeit zu torpedieren, indem der Zugang zu unserem Motorrad-Gottesdienst derart erschwert wird. Es wäre eine tolle Möglichkeit und als Bestätigung unserer Arbeit eine absolut sinnvolle Maßnahme, wenn die Strecke zumindest während der Gottesdienstzeit geöffnet sein könnte.“

Aus Sicht von Pfarrer Schröder führen Streckenverbote nur zur Verdrängung: „Die Minderheit der Fahrer, die sich für keine Regeln und Ordnungen interessiert, weicht einfach woandershin aus. Wir könnten unseren Teil beitragen, dass diese Minderheit immer kleiner wird“, so Pfarrer Schröder.

Die Erreichbarkeit des Gottesdienstgeländes für Motorradfahrer am Haus Nordhelle oder bei schlechter Witterung im Haus Nordhelle ist indes nicht gefährdet. Über die Landesstraße 539 sowie den unteren Teil der Landesstraße 707 bis zum Ortsrand von Valbert ist eine Anfahrt möglich.