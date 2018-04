Herkunftssprachlicher Unterricht an Sekundarschule unterstützt Integration

Meinerzhagen - Kulitsch – was ist denn das? Wer die russische Sprache beherrscht, kommt vielleicht drauf. „Es handelt sich um einen Osterkuchen“, erklärt Lehrerin Olga Tarakanov, die dienstagnachmittags in der Sekundarschule am Rothenstein herkunftssprachlichen Unterricht anbietet. Das Angebot außerhalb der Regelschule ist freiwillig. 32 Jugendliche mit Russischkenntnissen machen mit. „Eine erfreulich hohe Beteiligung“, wie Steffi Wegner, Jahrgangsleiterin 5/7 in der Sekundarstufe, erklärt.

Für Kinder und Jugendliche ohne hinreichende Deutschkenntnisse steht laut aktuellem Erlass des NRW-Kultusministeriums natürlich das Erlernen der deutschen Sprache an erster Stelle aller Unterrichtsziele. Herkunftssprachlicher Unterricht diente laut einem früheren Erlass dem Zweck, zugewanderten Kindern und Jugendlichen eine Grundvoraussetzung für die Rückkehr in die Heimat zu bieten.

Dieser Aspekt ist heute weit in den Hintergrund gerückt. Das Angebot an der Sekundarschule, das es in russischer und türkischer Sprache gibt, richtet sich an Schülerinnen und Schüler mit internationaler Familiengeschichte, die zwei- oder mehrsprachig in Deutsch und in einer oder mehreren anderen Sprachen aufwachsen. Im Mittelpunkt steht die ethnische, kulturelle und sprachliche Identität. Oder, wie es die in Deutschland geborene Sechstklässlerin Lena im Unterricht von Olga Tarakanov sagt: „So kann ich daheim mit meinen Eltern und meinen Brüdern russisch sprechen.“

„Lesen und Schreiben von Grund auf lernen“

„Sprechen bedeutet aber noch lange nicht, dass die Worte auch geschrieben werden können“, erklärt die Pädagogin. Sergei ist erst vor vier Jahren nach Meinerzhagen gekommen. Er beherrscht die kyrillischen Schriftzeichen und kann russische Texte im Original lesen. „Bei Kindern, die in der zweiten oder dritten Generation in Deutschland sind, ist das meist nicht mehr der Fall“, berichtet Lehrerin Tarakanov. Sie können sich zwar in russischer Sprache unterhalten, müssen das Lesen und Schreiben aber von Grund auf lernen.

Es darf auch mal ein wenig Politik sein

Ob Sport, Freizeit, Feiertage oder jetzt, nach der Neuwahl des russischen Präsidenten, auch mal ein wenig Politik: Olga Tarakanov bietet den Kindern ein buntes, vielfältiges und unterhaltsames Unterrichtsprogramm. Mit den Jüngsten nimmt sie die Fibel „Russische Buchstaben in 7 Schritten“ durch. Die älteren Schüler haben gerade bunte Plakate zum Thema „Gesund essen“ gestaltet – in russischer Sprache natürlich. Angesichts des Osterfestes informiert die Pädagogin auch über russische Osterbräuche, zu denen der Kulitsch gehört.

Wertschätzung unterstützt Integration

Landestypische Gebräuche und Traditionen aus der Türkei vermittelt neben der Sprache auch Devran Ismit Altay in seinen Schülergruppen. Er ist der zweite Lehrer, der herkunftssprachlichen Unterricht an der Sekundarschule anbietet. Auch unter den türkischstämmigen Bürgern ist das Interesse an dem Angebot groß. Ihnen ist es wichtig, dass in der Sekundarschule die interkulturellen Kompetenzen ihrer Kinder erhalten oder sogar verbessert werden. Und allgemein anerkannt ist inzwischen, dass die Wertschätzung der natürlichen Mehrsprachigkeit die Integration von Zuwanderern unterstützt.

Note wird im Zeugnis berücksichtigt

Die im herkunftssprachlichen Unterricht erteilte Note wird jeweils im Zeugnis berücksichtigt. „Entsprechende Leistungen vorausgesetzt, kann der Kurs später als 2. oder 3. Fremdsprache gewertet werden“, verweist Steffi Wegner auf einen weiteren positiven Aspekt des freiwilligen Schulangebots.

Interkulturelle Kompetenzen

Mittels des herkunftssprachlichen Unterrichts (HSU) setzt sich das Land NRW dafür ein, die interkulturellen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund zu erhalten oder zu verbessern. Für Planung und Organisation des örtlichen Angebots ist das Schulamt des Märkischen Kreises zuständig. In der Sekundarschule Meinerzhagen gibt es Unterricht in den Sprachen Russisch und Türkisch. Mitmachen können auch Kinder aus der benachbarten Grundschule Kohlberg. Eltern können ihr Kind im Sekretariat der Sekundarschule, Telefon 0 2354/ 928 940 zum HSU anmelden. Die Aufnahme erfolgt immer zu Schuljahresbeginn.