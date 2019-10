Meinerzhagen – Kein Nass von oben, milde Temperaturen und sogar ein wenig Sonnenschein sorgten dafür, dass viele Kinder und Erwachsene am Samstag gleich nach der Eröffnung über die kleine aber feine Herbstkirmes bummelten.

Erst im Laufe des Nachmittags verdichteten sich die Wolken und es fiel auch Regen. Auf die jüngsten Kirmesbesucher warteten gleich zwei Kinderkarussells und der „Baby-Flug“. In luftige Höhen ging‘s auch mit dem Kettenflieger und – noch rasanter – auf dem schwindelerregenden Hully-Gully. Dort waren aber vor allem Jugendliche und Erwachsene anzutreffen.

Der Autoscooter, ein echter Kirmesklassiker, lockte wie immer alle Altersklassen zu einer vergnüglichen Fahrt. Entenangeln, Schießbude und Lotterie, „Hau den Lukas“ und ein Punchingball sorgten für weitere Kurzweil. Und gebrannte Mandeln, Lebkuchen, Paradiesäpfel, Zuckerwatte oder Softeis gab‘s selbstverständlich auch. So wie am Sonntag drehen sich auch am Montag noch einmal die Karussells von 14 bis 24 Uhr.