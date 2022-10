Kirmesstart in Meinerzhagen: Zurück zu altem Glanz

Von: Göran Isleib

Heiner (links) und Jörg Aufermann sind guter Dinge, dass die Herbstkirmes an der Stadthalle zum Erfolg wird. © Isleib, Göran

Leuchtende Kinderaugen, kreischende Mädchen und coole Jungs – Kirmeszeit in Meinerzhagen – ab diesem Freitag ist es wieder so weit. Bis einschließlich Montag und täglich von 14 bis 22 Uhr lädt die Herbstkirmes an die Stadthalle ein.

Meinerzhagen - Rund 20 Fahrgeschäfte erwartet Schausteller und Organisator Heiner Aufermann. Der Wittener möchte mit seinen Kolleginnen und Kollegen der Kirmes in Meinerzhagen wieder zu altem Glanz verhelfen. Denn die Kirmesveranstaltungen in Meinerzhagen – eine findet an Pfingsten, die andere im Herbst statt – waren legendär und sollen es auch wieder werden.

Nach der Corona-Pandemie jagt jetzt eine Krise die nächste. Auch die Schausteller kämpfen einen ungleichen Kampf gegen immer höhere Kosten. „Das ist schon länger ein Thema bei uns“, erklärt Heiner Aufermann. Da wurden an den Fahrgeschäften schon zahlreiche Umbauten vorgenommen, um den steigenden Kosten mit technischer Raffinesse zu begegnen.

Energiesparen ist auch bei Schaustellern ein Thema

Beispielsweise die Motoren der Fahrgeschäfte. Während die früher oftmals durchliefen, schalten sie heute bei Nichtbedarf in einen Stand-by-Modus oder werden ganz abgeschaltet. Und die Beleuchtung der meisten Karussells ist inzwischen längst auf moderne und energiesparende LED-Technik umgerüstet. Immer mit dem Ziel, Mehrkosten zu vermeiden. „Selbst die Fritteusen der Imbissstände laufen nicht durch, sondern werden bei Bedarf abgeschaltet“, erklärt Heiner Aufermann, dass sich praktisch jeder Schausteller Gedanken macht, wie er der Kostenexplosion begegnen kann.

In den letzten Tagen war aber erst einmal kräftige Aufbauarbeit angesagt. Die Fahrgeschäfte mussten zusammengeschraubt, angeschlossen und getestet werden, bevor sich die ersten Gäste darauf einfinden können.

Auch ein legendäres Fahrgeschäft ist wieder dabei

Heiner Aufermann freut sich besonders über eines der legendärsten Fahrgeschäfte, das am Wochenende in Meinerzhagen vertreten sein wird: der Musikexpress von Andreas Hoster. So alt das Gerät auch ist, so schön ist eine wilde Fahrt damit. Vertreten sein wird auch das Hully-Gully-Fahrgeschäft und der Autoscooter des Schaustellerunternehmens Lütge-Hedtmann – ein Traditionsfahrgeschäft.



Weitere Attraktionen sind der Babyflug, zwei Kinderkarussells, das Entenangeln und das Ballwerfen. Für das Schießfahrgeschäft gibt es einen neuen Betreiber, der sein Angebot eher kindgerecht ausgerichtet hat. „Wir sind wirklich auch diesmal gut besetzt und bieten für jeden etwas“, ist Heiner Aufermann sicher, dass das Wochenende ein voller Erfolg wird. Das muss es dringend in seinen und auch in den Augen der anderen Schausteller, denn die Zeiten sind alles andere rosig.

Und so blickt Aufermann schließlich in den Himmel, von dem die Sonne lacht. Er und seine Kollegen hoffen, dass das Wetter stabil bleibt. „Wichtig ist nur, dass es trocken ist“, spricht er aus Erfahrung.



Große Zukunftsängste der Schausteller

Schausteller Andreas Hoster schaut mit Sorge in die Zukunft: „In diesem Jahr greifen die Leute noch auf Erspartes zurück, um die Kirmes zu besuchen“, sagt er, „aber im kommenden Jahr, wenn Industrieunternehmen, die viel Gas benötigen, womöglich Kurzarbeit fahren müssen, dann wird das Geld fehlen.“ Seine Vermutung: „Das werden wir Schausteller zu spüren bekommen.“ In dieser Woche muss sich sein Fahrgeschäft einer TÜV-Prüfung unterziehen. „Kein Problem“, hofft er. Seine Fachleute waren in dieser Woche dabei, das Gerät genauestens zu inspizieren und eventuell notwendige Reparaturen direkt vorzunehmen. An diesem Freitag rückt der Prüfer frühmorgens an und checkt die imposante Maschine.



Im Frühjahr hatte die Stadt Meinerzhagen heimische Vereine eingeladen, sich um die Bewirtung der Kirmesgäste mit Getränken zu kümmern – um beispielsweise damit die eigene Vereinskasse aufzustocken. Gemeldet hatte sich für die Pfingstkirmes kein einziger Verein, sodass Kattwinkels Eventservice aus Meinerzhagen die Versorgung übernahm. Und auch für die Herbstkirmes zeigten die Vereine kein Interesse. „Den fehlen einfach auch die Leute“, vermutet Heiner Aufermann. Auch jetzt im Herbst springt Kattwinkels Eventservice ein.



Selbst wenn sich in diesem Jahr kein Verein bereit zeigte, will Monika Hofmann vom Fachdienst Ordnung bei der Stadtverwaltung die Flinte nicht gleich ins Korn werfen: „Ich würde für das nächste Jahr noch einmal einen Versuch starten, die heimischen Vereine für die Getränkeversorgung zu gewinnen.“ Am Mittwoch schaute sich Monika Hofmann auf dem Kirmesgelände beim Aufbau um und begrüßte die Schausteller persönlich – man kennt sich inzwischen und weiß, was man voneinander hat. Mit einem genauen Stellplan auf einem Klemmbrett kann sie jedem Schausteller seinen Platz zuweisen. Zwischendurch ein kurzes Telefonat mit dem Bauhof, es geht um eine dringend noch einzurichtende Absperrung.



Was gibt es noch?



Was gibt es zusätzlich zu den Fahrgeschäften? Leckere Süßwaren, Eis, Crêpes, Hotdogs, Pommes frites, Schaschlik und ein Nudelwagen, der verschiedene Nudelgerichte anbietet. Darüber hinaus auch noch einen Verkaufswagen mit Handyzubehör.



Bleibt der Blick auf die Wetterprognose: Freitag bis Montag werden etwa 13 bis 15 Grad Celsius vorausgesagt, eventuell könnte es am Samstag regnen, wobei die Wahrscheinlichkeit gerade einmal bei 40 Prozent liegt. Eine andere App spricht von einer 80-prozentigen Chance, dass es am Samstag regnet und rechnet mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent für Montag – aber man muss den Teufel ja nicht gleich an die Wand malen.