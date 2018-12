Bilderreise ins alte Meinerzhagen

+ © Heimatverein Meinerzhagen Nachkoloriert: Dieses Bild aus dem Archiv des Heimatvereins ist zugleich das Coverbild der CD, die im Rahmen der Vorführung erworben werden kann. © Heimatverein Meinerzhagen

J Eine halbe Stunde in das Meinerzhagen vergangener Tage abtauchen, in Erinnerungen schwelgen, Entwicklungen bestaunen – das soll am kommenden Mittwoch, 5. Dezember, im Foyer der Stadthalle möglich sein. Der Heimatverein Meinerzhagen präsentiert dann eine Multivisionsschau, die es so noch nicht über die Stadt an der Volme gegeben hat.