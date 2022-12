Heimatpreis erstmals in Meinerzhagen vergeben: Das sind die Gewinner

Von: Luitgard Müller

Mit einem Preisgeld in Höhe von 2500 Euro wurde das vielseitige Engagement von Daniela Radau (links) bei der Verleihung des Heimatpreises honoriert. Jeweils 1500 Euro konnten Matthias Kretschmer (rechtes Bild, von links) und Ralf Conrady für ihre Vereine von Jan Nesselrath entgegennehmen. © Müller

Es waren spannende Augenblicke für die Nominierten, die sich am Donnerstag zur Vergabe des Heimatpreises der Stadt Meinerzhagen im Ratssaal eingefunden hatten, bevor Bürgermeister Jan Nesselrath die einstimmige Entscheidung der Jury bekannt gab.

Meinerzhagen – Es war das erste Mal, dass sich die Stadt der Initiative des Landes angeschlossen hatte, engagierte Menschen auszuzeichnen, die sich auf vielfältige Weise für ihre Mitmenschen und ihre Heimat einsetzen und diese so gestalten und weiterentwickeln.

Der erste Preis und damit ein Preisgeld von 2500 Euro ging an Daniela Radau. Sie ist die Initiatorin der Wunschbaum-Aktionen, bei denen Kinder und in diesem Jahr erstmals auch ältere Menschen beschenkt wurden – die MZ berichtete. Außerdem startete sie nach der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr eine große Hilfsaktion für die Flutopfer, und sie engagiert sich auch für die Flüchtlinge, die in Meinerzhagen Zuflucht suchen. „Sie mobilisieren, sind kreativ und verbreiten positive Energie,“ lobte der Bürgermeister ihr Engagement.

Der mit 1500 Euro dotierte zweite Preis ging an den Verein „Gemeinsam für Valbert“, der seit seiner Gründung das Leben im Ebbedorf mit verschiedenen Veranstaltungen und Projekten aktiv mitgestaltet, kreative Wege zur Lösung von Problemen sucht und die Nachbarschaft dazu mobilisiert. „Das kann man sehen und fühlen“, so Nesselrath.

Weitere 1500 Euro konnte Matthias Kretschmer vom Wald- und umweltpädagogischen Zentrum Heed für den Verein Schule und Natur entgegennehmen. Der Verein informiert über die heimische Landschaft, sensibilisiert für einen schonenden und nachhaltigen Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen. Außerdem betreut er den Rundwanderweg „Vom Wasser haben wir’s gelernt“ sowie den Waldaktivpfad.

Bürgermeister Jan Nesselrath bedankte sich am Donnerstag im Namen der Stadt bei allen Preisträgern für ihr facettenreiches Engagement zugunsten der Gemeinschaft, das dem Begriff Heimat auf ganz unterschiedliche Weise Bedeutung verleihe, und wünschte ihnen alles Gute für ihre weitere Arbeit.