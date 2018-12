Hausbewohnerin überrascht Einbrecher - seine Flucht ist unglaublich

Mit der Beute seiner Diebestour konnte ein Einbrecher nicht glänzen - seine Flucht darf aber als filmreif bezeichnet werden.

Meinerzhagen - Der Mann oder einer seiner Komplizen hatte in einem Haus in einem Wohngebiet in Meinerzhagen richtig Pech: Die Bewegungsmelder waren zwar außer Gefecht gesetzt und die Terrassentür aufgehebelt - als dann aber die Alarmanlage auslöste, musste er den Tatort unverrichteter Dinge verlassen.

Ein paar Häuser weiter dann war es nicht die Alarmanlage, sondern die Hausbewohnerin, die den ungebetenen Besucher ertappte. Im nächsten Moment staunte sie nicht schlecht: Der Einbrecher gab auf der Flucht eine filmreife Vorstellung.

Er sprang nach draußen auf ein Trampolin, hüpfte von dort auf die Garage des Nachbarhauses und verschwand in der Dunkelheit. Vor dieser artistischen Einlage hatte der Dieb allerdings im Haus erheblichen Schaden verursacht; sämtliche Schränke durchwühlt, zwei Balkontüren beschädigt, berichtet das Portal come-on.de*

