Haus Nordhelle: Kirche verhandelt mit Interessenten

+ © Hochstein Superintendent Klaus Majoress bei seiner Rede anlässlich der Kreissynode. © Hochstein

Valbert - Was wird aus dem evangelischen Tagungszentrum Haus Nordhelle in Valbert? Diese Frage wurde jetzt auch bei der Synode des heimischen Kirchenkreises in Plettenberg diskutiert. Und es gab schlechte Nachrichten.