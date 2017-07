Hauptschüler feiern ihre Abschlüsse

+ © Beil 35 Hauptschüler nahmen im Rahmen einer Feier ihre Abschlusszeugnisse entgegen. © Beil

Meinerzhagen - In der Tanzschule „Schmidt’ Step“ an der Hauptstraße versammelten sich am Freitag 35 Schülerinnen und Schüler der Klassen 10A und 10B der Hauptschule zu ihrer Entlassfeier.