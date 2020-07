Minikirmes in Meinerzhagen

Meinerzhagen – „Wir sind einfach nur froh, dass es in Meinerzhagen Menschen gibt, die den Mut haben, eine solche Veranstaltung zuzulassen“, sagt Heiner Aufermann.

Der Schausteller aus Witten hat gemeinsam mit seinem Bruder Jörg die kleine Kirmes an der Stadthalle auf die Beine gestellt. Seit Freitag stehen Kinderkarussell, Imbiss- und Süßigkeitenwagen aber auch die Wagen, in denen nach Enten geangelt und auf Dosen geworfen werden kann, sowie ein Eis- und Crêpeswagen einträchtig nebeneinander. Es ist der Versuch, einen Kirmesbetrieb zu gewährleisten, während denen Großveranstaltungen nicht möglich sind.

Positiv überrascht

„Wir sind positiv überrascht. Es war klar, dass es keinen Riesenansturm geben würde, aber die Menschen hier sind sehr lieb und viele froh, dass etwas für Kinder angeboten wird. Im großen Ganzen sind wir mit dem Geschäft zufrieden, wobei wir sicher so nicht reich werden – aber immerhin rechnet sich die Veranstaltung“, fasst Aufermann zusammen.

+ Andreas Lütge Hedtmann bereitet kandierte Äpfel vor. Er kommt, wie fast alle Schausteller, die derzeit in Meinerzhagen sind, aus Witten. © Johannes Becker

Das letzte Mal habe er auf Weihnachtsmärkten sein Geld verdient – und nun wieder in Meinerzhagen. „Das wäre jetzt unsere Hauptsaison, jetzt würden wir von Veranstaltung zu Veranstaltung reisen, ohne jede Pause. Aber in diesem Jahr ist alles anders. Ich war in 53 Jahren das erste Mal an Pfingsten zuhause“, erzählt der Schausteller, dem man aber sofort glaubt, dass es dort nur ungern war. „Unser Leben ist die Reise. Wenn wir unterwegs sind, dann ist alles in Ordnung.“ Jetzt hofft er, dass es nun auch weiter bergauf geht und spätestens im kommenden Jahr wieder ein normaleres Leben möglich ist.

Heute ist Familientag

Familientag und Öffnungszeiten Die Kirmes an der Stadthalle feiert am heutigen Mittwoch Familientag mit reduzierten Preisen. Geöffnet ist der Betrieb noch bis Sonntag, 26. Juli, täglich von 12 bis 19 Uhr.