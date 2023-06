Hartmann ganz weich: Blumenverkäufer verliert Herz auf dem Markt

Von: Sarah Lorencic

Wenn man mit dem Markt groß wird, wundert es nicht, wenn man auch die Liebe auf dem Markt findet. Wann Christian Hartmann noch ganz weich wird und was ihm der Markt bedeutet, haben wir ihn gefragt.

Meinerzhagen – Er kommt zwar nicht von hier, aber seine Blumen, die Christian Hartmann auf den Wochenmärkten verkauft, werden nur fürs Sauerland gepflanzt. Eigene Gewächshäuser und Felder hat der 40-Jährige in seiner Heimat in Düsseldorf. Was dort wächst und gedeiht, steht am Ende zum Verkauf in Meinerzhagen und Lüdenscheid. „Ich muss nicht nach Holland fahren“, sagt er und lacht.

Gelernt hat die Frohnatur, die seiner Meinung nach nicht zwangsläufig mit seiner Heimat zu tun hat, Elektriker. Mit dem Markt ist er aber großgeworden. Bereits seine Eltern und Großeltern haben die Felder und Gewächshäuser bestückt, „Oma hat das alles aufgebaut“, sagt Christian Hartmann und ist sichtlich stolz auf sein kleines Blumenimperium. Stolzer wohl nur auf seine Tochter Greta. Die aber soll den Job nicht machen, sagt Christian Hartmann, und etwas Vernünftiges lernen, sagt er und lacht. Dabei ist sie zu Hause in Recklinghausen fleißig mit ihrem eigenen Hochbeet beschäftigt und lernt viel über Blumen von ihrem Vater. Aber wenn der Plan der Sechsjährigen aufgeht, wird sie Tierärztin, erzählt ihr Papa und lacht.

Christian Hartmann und seine Mitarbeiterin Jutta Jägers aus Lüdenscheid sind das Team am Blumenstand auf dem Wochenmarkt. © Lorencic, Sarah

Dabei läuft es auf dem Markt gut mit dem Blumengeschäft. Und das, obwohl auch Bernfried Lollert auf der anderen Seiten des Otto-Fuchs-Platzes Blumen verkauft. Aber man ergänzt sich, sagt Christian Hartmann. Bei Lollert gibt es Schnittblumen, die er nicht hat, bei ihm gibt es dafür allerhand zum Selbstversorgen. Und dieser Trend sei in in den Gärten der Meinerzhagenern und Lüdenscheidern in Coronazeiten aufgeploppt und nicht wieder abgeschwächt – zu seinem Vorteil. Tomatenpflanzen, Salate und Kräuter gehen nach wie vor gut.

Nach Holland fahren muss Christian Hartmann zwar nicht, aber dafür freitags von Düsseldorf nach Meinerzhagen und samstags von Düsseldorf nach Lüdenscheid und dann geht es am Samstagabend wieder zurück zur Partnerin und Tochter nach Recklinghausen. Die Partnerin hat der Düsseldorfer übrigens auf den Wochenmarkt in Lüdenscheid kennengelernt. Rund ein Jahr fiel sie ihm auf, wie sie regelmäßig am Nachbarstand Obst und Gemüse gekauft hat. Weil sie keine Blumen kaufte, ging er ab und zu rüber zum Kollegen. Nach einem Jahr funkte es dann bei den beiden, und zwei Jahre später war schon Greta da. Auch wenn also mal der eine oder andere Spruch für Kundinnen am Stand fällt, ist das Herz bei Frau Hartmann in Recklinghausen. Manchmal kann der Hartmann nämlich auch ganz weich sein, vor allem, wenn Kinder mit Eltern oder Großeltern am Stand vorbeikommen.

Lange war auch seine Mutter noch mit auf dem Wochenmarkt, derzeit gehe es gesundheitlich nicht. Da ist der Blumenverkäufer froh, seine Mitarbeiterin Jutta Jägers zu haben. Sie kommt aus Lüdenscheid und war schon als Kind an dem Stand Blumen mit ihren Eltern kaufen.

Eine Sache, die Christian Hartmann ohnehin sehr am Wochenmarkt schätzt: die Gemeinschaft. Seine Kunden nennt er daher auch nicht Kunden, sondern Freunde und Bekannte – den überwiegenden Teil zumindest.

Ein Geben und ein Nehmen auf dem Wochenmarkt in Meinerzhagen: Christian Hartmann wird ganz weich, wenn Kinder bei ihm Blumen kaufen. Und an heißen Tagen werden die Blumen auch mal kurzerhand in die Wasserstellen auf dem Platz gestellt. © Lorencic

Ja, auch Topfblumen kann man jede Woche kaufen. Das sagt der 40-Jährige, aber das sagen auch die „Kunden“, die mit vollen Taschen von dem Stand gehen: „Bis nächste Woche.“ Vor allem aber jetzt ist der Saison, die von April bis Juli geht. Es wird gepflanzt, was Garten und Balkon halten. Petunien, Geranien, Lavendel und alles fürs gemüsebeet. Die bestverkaufte Blume in Meinerzhagen ist der Husarenkopf. Strahlende gelbe kleine Köpfe werden hier am meisten verkauft, „in Lüdenscheid gehen die gar nicht“, weiß Hartmann.

So geht er auf die unterschiedlichen Wünsche seiner Kundschaft ein, bepflanzt Balkonkästen und würde auch eine Palme organisieren, wenn gewünscht. Die müsste er beim Großhandel bestellen, denn die wächst dann auch nicht in Düsseldorf fürs Sauerland.

Alles, was das Bienenherz begehrt, gibt es am Blumenstand auf dem Markt, zum Beispiel Lavendel. © Lorencic, Sarah