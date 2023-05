Blumen mit Spaßfaktor: Harte Sprüche, zarte Pflänzchen

Von: Sarah Lorencic

Teilen

Von der Tulpe bis zur Christrose, bei Bernfried Lollert gibt es passend zu jeder Saison die passenden Blumen – geschnitten oder eingetopft. Er will mit Qualität und Kommunikation auf dem Wochenmarkt bestehen – und ist bekannt für den einen oder anderen Spruch. © Lorencic, Sarah

Blumen sagen mehr als tausend Worte, heißt es. Noch mehr sagt wohl nur der Blumenverkäufer selbst. Wir sind im Rahmen unserer Serie zu Besuch am Stand des Mannes, der immer einen Spruch auf Lager hat.

Meinerzhagen – Am Blumenstand von Bernfried Lollert gibt es immer etwas zu lachen. „Das muss doch Spaß machen“, sagt der Blumenverkäufer, denn immerhin stehe er früh auf und verkaufe Blumen auf dem Wochenmarkt.

Seit 37 Jahren ist der Hagener ein Teil des Meinerzhagener Wochenmarkts. Es ist einer von zwei Märkten, die er anfährt. Samstags steht er zusätzlich in Wuppertal-Barmen mit seinem Lkw voller Frisch- und Topfblumen. In Hagen betreibt er zudem noch einen Blumen-Groß- und Einzelhandel, in dem täglich seine Frau die Stellung hält. Während es dort auf Wunsch gefertigte Sträuße gibt, müsse es auf dem Otto-Fuchs-Platz hingegen schnell gehen. Hier gibt es deshalb nur Bundware und je nach Saison Pflanzen in Töpchen. Die Schnittblumen werden in Papier gerollt, die Töpfchen kommen in Tütchen und dann in die Körbe und Stoffbeutel der Kunden.

Bernfried Lollert kommt jeden Freitag aus Hagen auf den Meinerzhagener Wochenmarkt und verkauft Blumen. © Lorencic

Keine fünf Minuten steht der Blumenhändler still. Immer wieder kommen Kunden an seinen Stand – trotz Regenwetters. Ruhig sei es, wie er sagt. Und früher, ja früher, da war es auf dem Markt nochmal anders. Damals, als es noch keine Discounter gab. „Ich habe noch die Glanzzeit erlebt“, sagt der Hagener. Heute gebe es schon viel Konkurrenz. Ein Markt könne nur mit Qualität und fairen Preisen überzeugen – und mit Kundenkontakt. „Einen tollen Nagellack tragen sie da“, sagt er einer Kundin zu ihren pinken Nägeln. „Bei Männern sieht das nicht so schön aus“, ergänzt er und lacht. Einem nächsten Kunden stellt er die Reporterin vor, die „vom Playboy kommt“ und ihn nackt fotografieren wolle. Da lachen die Kunden an dem Stand – bis einer von ihnen fürs „Nacktfoto“ herhalten soll.

„Zum Lachen gehe ich nicht in den Keller“, sagt der Mann, der „69,5“ Jahre ist. Seine Frau ist etwas jünger und halte ihn fit. Ihm macht der Job aber auch einfach Spaß. Mit 16 verkaufte er schon Blumen auf dem Wochenmarkt, absolvierte dann seine Ausbildung zum Florist und machte sich nach 12 Jahren im Job selbstständig. Abwechslung hat er genug: die immer anderen Blumen, die immer anderen Menschen mit all ihren Geschichten. Manche kenne er schon viele Jahre, kenne deren Eltern und Ehepartner, die zum Teil schon nicht mehr leben. „Ich kenne vom Gesicht jeden, der den Markt betritt.“ Es ist mehr als nur Blumenverkauf, das wissen auch seine Kunden. Bei Lollert gibt es zwar mal einen Spruch, aber auch ganz viel Herz.

Die Markthändler In unserer Wochenmarkt-Serie stellen wir Ihnen jeden Stand des Marktes aus Meinerzhagen vor. Lesen Sie in unseren Berichten, wer die Menschen hinter der Theke sind, warum sie ihren Job gerne machen und warum es sich lohnt, auf den Markt zu gehen. Vom Einkaufen und Essen bis zum Klönen bietet der Meinerzhagener Wochenmarkt für jeden etwas.

1. Teil: der Fischstand von Christian Paul.

2. Teil: der Käse- und Kartoffelstand von Martina Hinz

3. Teil: der Keksstand

4. Teil: Blumen mit Spaßfaktor (dieser Teil)

5. Teil: Eier sind nicht gleich Eier Wollen Sie ein Teil der Serie sein? Schreiben Sie uns, warum Sie gerne auf den Markt einkaufen gehen, warum er Ihnen wichtig ist oder was Ihnen fehlt an mz@mzv.net.

„7 Euro für 20 Tulpen?“, fragt eine Kundin leicht entsetzt. „Ja, alles wird teurer“, sagt der Verkäufer, holt zwei Bünde aus dem Kübel und verlangt nach nur sechs Euro, denn die Kundin sehe so traurig aus. „Wenn ‘ne Frau traurig ist, möchte ich das ändern“, sagt er und lacht. „Halten die denn auch?“, will die Kundin wissen. Frischer geht es kaum, erklärt der Händler. Am Tag vor dem Markt fährt er immer rund 300 Kilometer an die holländische Grenze und ersteigert Blumen. Tulpen wachsen nun mal nicht im Sauerland. Frischer aber gehe es kaum, die Ware hatte Lollerts selbst meist keine 24 Stunden, wenn sie beim Kunden in der Vase stehen.

„Cool ist er“, sagt Christine Seuthe, die sich auch ein Bund Blumen am Freitag holt. „Ich komme immer wieder gerne vorbei.“ Sie gehe gerne auf den Markt zum Einkaufen, aber auch fürs Mittagessen – am Freitag bleibe die Küche immer kalt.

Bernfried Lollert kommt jeden Freitag aus Hagen auf den Meinerzhagener Wochenmarkt und verkauft Blumen. © Lorencic

Für den Händler ist die Fahrt zum Markt seit der A45-Sperrung ein Hindernis geworden. Im Januar und Februar war er deshalb nicht vor Ort. Die Strecke durchs Volmetal, vor allem über den Höhenweg, verlange sehr viel Kozentration. Bei Schnee, sagt Bernfried Lollert, habe er sich diesen Weg mit dem Lkw einfach nicht zugetraut. Und ohnehin gebe es im Winter nicht so viele Blumen – bis dato war der Händler aber immer freitags in Meinerzhagen. Zwei Jahre, so der Plan, möchte er noch auf den Markt fahren. Dann schließen sich die Tore des Lkw und er hilft nur noch etwas im Geschäft in Hagen mit. Einen Nachfolger habe er lange gesucht, aber nicht gefunden und daher aufgegeben. Noch bevor das Kommerzielle Zentrum fertiggestellt wird, wird Bernfried Lollert seine Marktzeit beenden. Dann, mit 71 Jahren, heißt es: „Vielen Dank für die Blumen.“ Nach fast 40 Jahren reicht es dann mit dem Wochenmarkt – und dem frühen Aufstehen, sagt er und lacht. Mit dem Lachen aber hört er nie auf.