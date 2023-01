Ansturm auf Autobiografie: Prinz Harry lockt Leser aus der Reserve

Von: Frank Zacharias

Teilen

Das Buch „Reserve“ von Harry, dem Duke of Sussex, ist auch in der Meinerzhagener Buchhandlung von Wolfgang Schmitz ein Kassenschlager. © F. Zacharias

Ein Prinz macht Probleme – und das stößt auf größtes Interesse. Auch in Meinerzhagen.

Meinerzhagen – Trotz, vermutlich aber gerade wegen der vielen anderen Krisen auf der Welt, suchen die Menschen Zerstreuung und nutzen die royale, familiäre Schlammschlacht zwischen Harry, dem Duke of Sussex, und der Beletage der britischen Monarchie, um sich von den Unsicherheiten der Zeit abzulenken.

Harrys Buch „Spare“ (deutscher Titel ist „Reserve), das am Dienstag im Buchhandel erschien, war dabei willkommene Munition für weiteren Klatsch und Tratsch im und um den Buckingham Palast. Und der kommt auch in Meinerzhagen blendend an, wie die Nachfrage beim heimischen Buchhändler Wolfgang Schmitz ergab.

Buchhändler musste schon nachbestellen

Acht Bücher des „Duke“ habe er bereits an den ersten beiden Tagen nach Erscheinen verkauft, berichtet Schmitz. „Das ist in dieser Menge für Neuerscheinungen wirklich ungewöhnlich“, weiß der erfahrene Buchhändler. Zwar kämen Harrys Memoiren nicht an den Erfolg der Harry-Potter-Bücher heran, dass die erste Auflage der deutschen Fassung aber bereits am Donnerstag bei den Großhändlern ausverkauft war, spricht für sich.

Fans der königlichen Medien-Schlacht müssen aber zumindest in Meinerzhagen nicht verzagen: „Ich habe sofort nachbestellt, als ich bemerkte, dass die zehn Exemplare, die ich zum Verkaufsstart bestellt hatte, schnell vergriffen sein würden“, sagt Wolfgang Schmitz. Er habe sich im Vorfeld der Veröffentlichung eher vorsichtig bevorratet, auf den Ansturm seiner Kundschaft aber umgehend reagiert. Und so hatte er auch am Freitag noch einige Exemplare der Erstauflage in seinem Laden in der Fußgängerzone Zur Alten Post vorrätig.

Verkaufsstart in 16 Sprachen

Die mehr als 500 Seiten lange Autobiografie des 38-Jährigen mit dem deutschen Titel „Reserve“ beinhaltet Harrys Sicht auf die Spannungen innerhalb des Königshauses und viele persönliche Details. Es ist zum Verkaufsstart am Dienstag in 16 Sprachen erschienen.