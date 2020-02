Hagen Rether in der Stadthalle: Ist Trump eigentlich "der Wallraff"?

Dreieinhalb Stunden Kabarett

Mahner, Querdenker und Analytiker mit einer Schwäche für Bananen: Hagen Rether übte nicht nur Kritik an Donald Trump, sondern ließ auch an heimischen Politikern kein gutes Haar.

Meinerzhagen - Ein Mann, ein Flügel und ein halbes Dutzend Bananen: Wie immer bei den Auftritten von Hagen Rether stellten sich am Freitagabend in der bestens gefüllten Stadthalle zwei große Fragen: Wann würde er in die erste Banane beißen? Und wann in die Tasten greifen?