Gymnasiasten knüpfen Kontakte in Kolumbien

Meinerzhagen - Das Evangelische Gymnasium Meinerzhagen setzt weiter auf internationale Vernetzung, diesmal mit Partnern in Kolumbien. Der Plan: eine Schulpartnerschaft. Und so brachen kürzlich drei Schüler und zwei Lehrer vom Bamberg auf, um Kontakte in dem südamerikanischen Land zu knüpfen.

Durch eine Schulpartnerschaft mit Schulen in anderen Ländern sollen die S Schüler aus Meinerzhagen die Möglichkeit erhalten, internationale Erfahrungen zu sammeln. So etwa auch an der „Escuela sol Naviente“, einer Schule in Tocancipá in der Nähe von Bogota. Gemeinsam mit der Leiterin des Ensa-Programms (Entwicklungspolitisches Schüleraustauschprogramm) Edna Martinez, die das Projekt betreut, kamen Tabea Berger, Peter Schneider und Hannah Fey mit ihren Lehrern Volker Schilmöller und Eva Keiber im Gymnasium zusammen, um die Vorbereitung auf den Gegenbesuch der kolumbianischen Schüler im Oktober zu besprechen und zu planen. Dabei sprachen sie mit großer Begeisterung über ihren Aufenthalt und ihren Begegnungen mit den Schülern in Tovancipá.

Untergebracht waren die Besucher in einer Tagungsstätte, in der auch die kolumbianischen Schüler wohnten. Doch eine Nacht verbrachte die Gruppe auch in Gastfamilien. „In dieser Zeit wurden bereits Freundschaften geschlossen und die Kommunikation über WhatsApp klappte bereits prima“, sagte Peter Schneider.

Die jungen Volmestädter haben in dieser Zeit auch einiges von der Stadt und der Umgebung kennenlernen können. So gab es verschiedene Ausflüge in drei große Industriegebiete. Die Besucher erlebten die Arbeit in einer Mine für Sandabbau und bewunderten den Anbau von Rosen auf großen Feldern. Wegen der ergiebigen Wasservorkommen habe sich dort auch eine große Getränkeindustrie angesiedelt.

Ein besonderes Highlight waren auch die Besuche einer Kathedrale, die in einer Salzmine aufgebaut wurde, und eines für die Urbevölkerung heiligen Vulkansees, an dem wegen der großen Goldvorkommen viele rituelle Handlungen von den Nachfahren des Stammes der Muisca stattfanden. Der Besuch eines Goldmuseums an einem Tag in der Hauptstadt Bogota gehörte ebenso zum Besuchsprogramm. „Die Menschen zu erleben, ihre extreme Gastfreundschaft und ihre Herzlichkeit, war für uns das Prägendste“, sagte Volker Schilmöller.

Nun hoffen die Schüler und ihre Lehrer darauf, dass sich aus diesen Begegnungen eine feste Schulpartnerschaft entwickeln wird und dass sich ab Juni 2018 dann auch größere Gruppen besuchen können. „Nun freuen wir uns auf den Gegenbesuch der kolumbianischen Schüler und geben uns viel Mühe mit der Planung des Aufenthalts in Meinerzhagen.“