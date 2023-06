Live-Musik auf dem Otto-Fuchs-Platz wieder gut besucht

Von: Birgitta Negel-Täuber

Gute Laune und viel Sonnenschein: Christian Breddermann und Klaus Sonnabend alias „Ich & Du“ sorgten mit ihrem breit gefächerten Programm für Stimmung auf dem Otto-Fuchs-Platz. © Negel-Täuber, Birgitta

Sommer, Sonne und dazu ein großes Publikum auf dem Otto-Fuchs-Platz: Besser hätten es Christian Breddermann und Klaus Sonnabend alias „Ich & Du“ und ihre Zuhörer kaum treffen können.

Meinerzhagen – Die Lüdenscheider Musiker, beide unterwegs in unterschiedlichen Formationen und mit einem zweiten Standbein als Musiklehrer, sind in Meinerzhagen keine Unbekannten. Das Stadtmarketing hatte sie zum zweiten Musik-Treff eingeladen. Und „Ich & Du“ sorgten mit einem breit gefächerten Cover-Programm und lockeren Sprüchen für gute Laune. Das Setting war sparsam, aber überaus effektiv: Klaus Sonnabend spielte Akustikgitarre, sein Kollege Christian Breddermann Percussions, hier hauptsächlich eine Cajon – und beide sangen. Die Setlist der beiden Musiker war genauso variantenreich wie das altersmäßig bunt gemischte Publikum: Egal ob „Save tonight“ von Eagle Eye Cherry, „Zombie“ von den Cranberries oder „Bitte gib mir nur ein Wort“ von Wir sind Helden – kein Song, der nicht seine Fans gefunden hätte.

Zuhörer singen bei alten Hits mit

Manchmal war die Bühne auch verwaist. Dann waren die Musiker im Publikum unterwegs, Christian Breddermann mit Guiros, einem Rhythmusinstrument, Klaus Sonnabend mit seiner Melodica. Regelmäßig animierten die beiden die Zuhörer zum Mitsingen, mit unterschiedlichem Erfolg. Manche Musikliebhaber wagten auch ein Tänzchen am Seitenrand, die Tanzfläche vor der Bühne blieb allerdings weitgehend frei. Zwischendurch zogen die beiden auch mal das Tempo an und spielten ein Medley, das mit „No Woman no Cry“ über „Country Home“ reichte und in „Let it be“ von den Beatles mündete. Die alten Hits kommen immer an, diesmal sangen viele Zuhörer mit.

Die Musik war gut ausgesteuert: Laut genug, um Stimmung zu machen, aber so, dass Gespräche weiter entfernt von der Bühne möglich waren. Überhaupt ist der Musik-Treff auch ein Treffpunkt für Freunde und Cliquen. Für die Verpflegung sorgte dabei wieder Kattwinkels Eventservice, für die Getränke der Verein „Gemeinsam für Valbert“.