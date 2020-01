Tödlicher Unfall im Steinbruch: Gutachter soll Unfallhergang klären

Rekonstruktion soll Aufschlüsse liefern

+ © Feuerwehr Meinerzhagen Der Fahrer dieses Lastwagens starb bei dem Unfall im Steinbruch © Feuerwehr Meinerzhagen

Am Mittwoch stießen im Steinbruch in Berlinghausen ein Muldenkipper und ein Lastwagen zusammen. Dabei wurde der Lkw-Fahrer so schwer verletzt, dass er später im Klinikum Hellersen verstarb.