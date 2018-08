Vier neue Glocken für die Jesus-Christus-Kirche sind fertig

Meinerzhagen - Es ist vollbracht. Alle vier neuen Glocken für die Meinerzhagener Jesus-Christus-Kirche sind fertig.

Beim zweiten Glockenguss-Termin, zu dem ebenfalls eine Abordnung aus der Volmestadt in die Glockengießerei Rincker nach Sinn in Hessen reiste, wurden die drei restlichen Glocken gegossen. Der handwerklich anspruchsvolle und feierliche Akt fand erneut in der Werkstatt des traditionsreichen Unternehmens statt. Dirk Müller war Organisator der Busreise, an der neben Pastor Klaus-Kemper Kohlhase und dem Presbyteriums-Vorsitzenden Friedrich-Wilhelm Schnöring etwa 50 Gemeindeglieder teilnahmen.

Dem Anlass angemessen, sprach Pastor Kemper-Kohlase vor Ort zunächst ein Gebet: „Allmächtiger Gott, wir bitten dich für die Glockengießerei Rincker, für ihre Mitarbeiter, für alle Menschen, die diese Glocken geplant und Mittel dafür aufgebracht haben, dass du sie mit Freude an diesem Werk erfüllst. Sieh auf das Werk unserer Hände und segne dieses flüssige Metall, das für den Guss der Glocken bestimmt ist. Leite seine feurigen Ströme und schenke unseren Mühen Erfolg.“ „Großer Gott, wir loben dich...“ – in dieses Lied stimmten dann alle Anwesenden ein, inklusive der Mitarbeiter der Glockengießerei.

Die bereits bei einem ersten Termin gegossene große Glocke wird künftig mit einem eingravierten Spruch versehen sein. Zu lesen ist dann der Beginn des Lobgesangs der Maria aus dem Lukasevangelium. Er lautet „Magnificat anima mea Dominum, et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo“. Das bedeutet übersetzt „Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist erfreut sich Gottes, meines Heilands“.

Die vier neuen Glocken wurden nicht – wie die alten 1920 installierten Exemplare – nach dem Eisenhartguss-Verfahren hergestellt. Sie bestehen aus einer Kupfer-Zinn-Legierung und sollen deutlich länger halten als die alten Exemplare. Zum Ersten Advent, so der Wunsch, sollen sie installiert werden. Dazu sind noch Vorarbeiten – unter anderem am Glockenstuhl – nötig.

Die Volmestädter nutzten beim zweiten Guss-Termin die Gelegenheit, die bereits fertige große Glocken für ihre Kirche zu bestaunen. Und sie hörten sogar den ersten Glockenschlag, den ein Mitarbeiter der Firma Rincker mit einem Klöppel ausführte. Wie sich die vier Glocken im Zusammenspiel genau anhören werden, das wird der Glockensachverständige Claus Peter aus Hamm, gemeinsam mit der Gemeinde, festlegen.