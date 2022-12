Optimistisch bleiben: Bürgermeister und Ortsvorsteher loben Zusammenhalt

Zum Weihnachtsfest haben Bürgermeister Jan Nesselrath und Ortsvorsteher Hans-Gerd Turck Grüße übermittelt. © Agenturen

Meinerzhagen – Auf ein zwar in Summe gutes Jahr, aber auch viele Probleme und Sorgen blicken Bürgermeister Jan Nesselrath und Valberts Ortsvorsteher Hans-Gerd Turck in ihrem Grußwort zu Weihnachten zurück.

So sei die Erleichterung groß, dass man sich durch Weihnachts- sowie Adventsmarkt in Valbert und Meinerzhagen, adventliche Konzerte sowie viele Veranstaltungen und Initiativen in den letzten Wochen endlich wieder begegnen und gemeinsam schöne Stunden verbringen konnte. Allerdings reihe sich in diesem Jahr auch eine Krise an die andere. Sei es das Coronavirus, die Klimakrise, die Energie- und Materialknappheit oder auch die Inflation.

„Und, am schlimmsten: Europa hat seinen Frieden verloren“, so Nesselrath und Turck. Zudem leide die Region „unter der unhaltbaren Verkehrssituation und auch hier in unserer Stadt sind wir an einigen Stellen nicht so schnell vorangekommen, wie wir es uns gewünscht hätten“.

Die Unsicherheit wachse, doch werde auch jedem wieder bewusst, „was wirklich zählt und wofür wir uns glücklich schätzen dürfen: ein Leben in Frieden und Sicherheit, in dem Gemeinschaft, Mitmenschlichkeit und gegenseitiger Respekt das Zusammenleben bestimmen“.

Jan Nesselrath Bürgermeister © Privat

Und doch könne man aus dem Jahr Optimismus schöpfen. „Der Zusammenhalt in unserer Stadt ist riesig. Wir haben Probleme gemeinsam gestemmt und so manches mit vereinten Kräften geschafft, das ohne die Hilfe vieler Ehrenamtlicher, Initiativen und Vereine deutlich schwieriger geworden wäre. Wo wir während der Pandemiejahre auf Abstand zusammengerückt sind, so ist dieser Zusammenhalt in diesem Jahr noch enger geworden. Das hat uns beide sehr beeindruckt und dafür sind wir ausgesprochen dankbar“, so Bürgermeister Jan Nesselrath und Ortsvorsteher Hans-Gerd Turck, die zum Fest auch an die Freundinnen und Freunde in den Partnerstädten Kampen sowie Saint-Cyr-sur-Loire denken.

Hans-Gerd Turck Ortsvorsteher Valbert © Helmecke, Jochen