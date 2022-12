Grünen-Fraktion ist enttäuscht: Anträge hatten keine Chance

Von: Sarah Lorencic

„Schade.“ Viel mehr konnte und wollte man zu den Entscheidungen der anderen Fraktionen nicht mehr sagen.

Meinerzhagen – Es war die letzte Ratssitzung in diesem Jahr und die letzte Möglichkeit für diverse Anträge der Grünen-Fraktion. Noch einmal ging es um die Anträge „Informationsmöglichkeiten für Seniorinnen und Senioren“, „Barrierefreies Meinerzhagen“ und „Verhinderung von Einsamkeit und soziale Isolation älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger“. Flyer für Seniorinnen und Senioren sollen Informationen bündeln. Aber daraus wird nichts.

„Schade“, fand es Fraktionsvorsitzender Karl Hardenacke, dass keiner der Anträge im Sozialausschuss eine Chance hatte. Dabei stieß er auf positive Reaktionen in der Verwaltung bei den Fachbereichsleitern Frank Marcus und Sabrina Müller, wie er schilderte. Der Grünen-Fraktion, so Karl Hardenacke, ist eine Verbesserung für Menschen mit Einschränkungen sowie älteren Menschen wichtig. Und „eigentlich“ herrsche dazu „Konsens“. Die Mitglieder der Fraktion wollen daher ihr Anliegen „weiter im Fokus halten“, sagte Hardenacke.

Christian Schön von der FDP-Fraktion wollte das „so nicht stehen lassen“, denn es erwecke den Eindruck, als gäbe es nur genau eine Fraktion, der das Wohl der Älteren und Menschen mit Einschränkungen am Herzen liegt. Schön hätte sich hingegen interfraktionelle Gespräche gewünscht und betonte, dass das Gesprächsangebot stand – aber nicht genutzt wurde, „nichts ist passiert“.



Konzepte seien schneller veraltet als das Papier gebaut

Noch einmal erklärte Schön, was er schon in vergangenen Sitzungen erläuterte zum Thema eines Flyers für Menschen mit Behinderung beziehungsweise ältere Meinerzhagenerinnen und Meinerzhagener. Konzepte seien schneller veraltet als das Papier gebaut. Schön kündigte an, die Grünen-Anträge nicht mitzutragen. Betonte aber auch, dass nicht darüber abgestimmt würde, ob man Seniorinnen und Senioren besser informieren möchte oder nicht. „Wir sehen nicht, dass das machbar ist“ auf die vorgeschlagenen Art und Weise.



Rolf Puschkarsky von der SPD-Fraktion bekam als nächster das Wort am Montagabend. Er erinnerte an „umfangreiche Angebote“ bei Mittendrin und an die diversen Möglichkeiten bei aderen sozialen organisationen wie dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) oder der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Hinzu komme noch, dass es in Meinerzhagen eine Reihe von gut aufgestellten Pflegediensten gebe, die ebenfalls beraten wie es auch die Pflegeberatung des Märkischen Kreises anbietet.



„Das ist nichts gegen Senioren, es hat pragmatische Gründe.“

Der SPD-Ratsherr sagt, dass sich Angebote so schnell verändern, dass ein Flyer, der „starr“ wäre, keinen Sinn macht. „Wir sprechen uns dagegen aus, etwas zu erstellen, das in 14 Tagen wieder im Papierkorb landet.“ Das gelte auch für einen barrierefreien Stadtplan. „Das ist nichts gegen Senioren, es hat pragmatische Gründe.“

Grünen-Fraktionsvorsitzender Karl Hardenacke reagierte auf die Kritik und sagte, man könne mehr tun für die Menschen in Meinerzhagen. Und reden könne man darüber im Sozialausschuss. Aus das interfraktionelle Gesprächsangebot ging er indes nicht ein. „Ich sehe keine Möglichkeit, für die Anträge eine Mehrheit zu bekommen“, sagte der Ratsherr. Aber: „Wir halten nach wie vor für sinnig.“



Abgestimmt wurde über den Beschlussvorschlag, den Antrag abzulehnen. Dagegen stimmten die vier Vertreter der Grünen-Fraktion. Dafür der Rest des 36-köpfigen Gremiums.