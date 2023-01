Große Nachfrage

Mitten im Zentrum: Kinderlachen hinter Schaufenstern

Von: Sarah Lorencic

Seit diesem Monat bilden sie die neue Großtagespflege Konfetti-Kitz: Lale Keles, Daniela Hellmich und Ute Lindner mit derzeit sieben Kindern. © Sarah Lorencic

Die neuen bunten Schaufenster an der Hauptstraße sind schon einigen Passanten aufgefallen. Hinter den Scheiben ist ordentlich Leben.

Meinerzhagen – Die Konfetti-Kitz haben am 2. Januar die neuen Räume im frisch sanierten Gebäude an der Hauptstraße der Meinerzhagener Baugesellschaft (MBG) bezogen. Das Konfetti im Namen steht für Fröhlichkeit, Vielfalt und das bunte Leben. Das Kitz ist kein Schreibfehler, sondern ein Wortspiel aus „Kindertagespflege mitten im Zentrum“ und dem englischen Wort „Kids“, also Kinder. Das Reh-Kitz taucht in dem Konzept allerdings auch überall auf.

Alle neun Betreuungsplätze sind bereits belegt. Betreut werden die Kinder im Alter von ein bis drei Jahren von Lale Keles, Daniela Hellmich und Ute Lindner. Alle drei bringen Erfahrungen in dem Bereich mit, waren selbst als private Tagesmutter oder in einer Großtagespflege tätig. Sie und die neun Kinder sind gut angekommen und aufgenommen worden. Die Nachbarschaft an der Hauptstraße freut sich über die Kinder und die wieder freuen sich auf das rege Leben vor ihrer Kita-Tür. Damit sie auch ja mitbekommen, wenn die Post kommt oder der Müll abgeholt wird, wurden bodennah Gucklöcher in die Milchglasfolie eingelassen, die eine Sicht auf das Treiben im Zentrum ermöglichen.



Durch bodennahe Reh-Gucklöcher haben die Kinder das Treiben auf der Hauptstraße im Blick. © Sarah Lorencic

Der Bedarf ist riesig und umso wichtiger ist die Eröffnung der neuen Großtagespflege, wissen Nicole Neises-Weiler, Awo-Bereichsleiterin, und Lilian Tanzius, Leiterin der Kindertagespflege Hagen-Märkischer Kreis. Sie freuen sich über die neue Awo-Einrichtung in „bester Lage“, wie sie selbst sagen. Voraussichtlich Ende März soll auch der Außenbereich der Konfetti-Kitz fertiggestellt sein, sagt MBG-Geschäftsführer Oliver Drenkard.



Seitens der Awo freut man sich über die erneut gute Zusammenarbeit mit der Baugesellschaft, die alles andere als selbstverständlich sei, wie Nicole Neises-Weiler bei einem gemeinsamen Treffen sagte. „Wir sind stolz, dass wir in dieses tolle Objekt ziehen konnten“, erklärt sie und lobt die Sanierungsarbeiten. „Das war ja schon ‘ne schäbige Ecke“, sagt sie und lacht. Das Lob gibt Geschäftsführer Oliver Drenkard direkt zurück: „Eine Partnerschaft ist keine Einbahnstraße.“ Auch er, der mit dem MBG-Prokuristen Bastian Kühn die Konfetti-Kitz besucht, freut sich über die gute Zusammenarbeit und das neue Angebot für die Bürgerinnen und Bürger in Meinerzhagen.



Große Nachfrage

Keine Frage, sagt Daniela Hellmich, man könne das ganze Haus mit Kindern füllen. Aber das Angebot fehlt und die Tagespflegepersonen auch, weiß Lilian Tanzius. Bis jetzt seien bis auf wenige Ausnahmen alle Kinder bei Tagesmüttern und -vätern untergekommen. Die Wartelisten aber sind lang. Die Großtagespflege in Meinerzhagen ist die erste im Anstellungs-Verhältnis im Kreis der Awo und die zweite überhaupt – die erste gab es in Halver.

Man geht voran mit diesem Konzept, ist gar ein Vorreiter, meint Awo-Fachberaterin Loredana Kruse. Wie Nicole Neises-Weiler erklärt, sind die Anforderungen für eine Großtagespflege mit Angestellten viel höher, weil mehr Auflagen erfüllt werden müssten. Der grundsätzliche Vorteil einer Großtagespflege im Vergleich zu einer Tagesmutter oder einem Tagesvater ist vor allem die gewährleistete Betreuung, weil im Falle von Krankheit die Kinder von den anderen beiden betreut werden können. Vor allem aber bieten die kleinen Gruppen sowohl bei einzelnen Tagespflegepersonen (maximal fünf Kinder) als auch in Großtagespflegen (maximal neun Kinder) Eltern eine Alternative zur Kita, gerade für Kleinkinder. Die Nachfrage wächst immer mehr.

Platz fürs Kind

Wer einen Betreuungsplatz bei einer Tagespflegeperson oder Großtagespflege möchte, kann sich bei Loredana Kruse per E-Mail an loredana.kruse@awo-ha-mk.de melden. Alle Personen, die gerne Tagesmutter oder Tagesvater werden möchten, sind bei Loredana Kruse ebenfalls an der richtigen Adresse.