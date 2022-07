Monika und David Schulte eröffnen inklusive Kindertagespflege in Valbert

Von: Simone Benninghaus

Sohn Filip (5) ist das Nesthäkchen in der siebenköpfigen Familie Schulte, die jetzt eine inklusive Kindertagespflege in Valbert anbietet. © Benninghaus, Simone

Bei Familie Schulte geht alles gemeinsam. „Hand in Hand“ lautet nicht nur das Familienmotto, der Spruch ist zugleich der Name der inklusiven Kindertagespflege, die Monika und David Schulte ab August in Valbert eröffnen werden.

Valbert – In dem großen, in hellem Grün gestalteten Raum steht ein langer Tisch, daneben ist der Spielbereich mit Mini-Küche, vielen Regalen zum Verstauen der Spielsachen und einer gemütlichen Couch. Kleine und größere Handabdrücke zieren die Wand. In der Tobe-Ecke sind die Farben knalliger. In der Mitte thront eine Elefantenrutsche aus Holz. Ruhigeres helles Blau dagegen im Schlafraum mit den weißen Gitterbetten. Bald werden hier Kinderstimmen zu hören sein, wenn insgesamt neun Kinder in der neuen Großtagespflegestelle im Ebbedorf aufwachsen. Für die Tageseltern Monika und David Schulte wird das nicht ungewohnt sein. Schließlich sind die beiden 39-Jährigen auch Eltern einer insgesamt siebenköpfigen Familie.

„Bei uns ist immer Leben. Wir sind eine richtige Patchworkfamilie“, erzählt Monika Schulte. Die Valberterin arbeitete in der ambulanten Kinderintensivpflege, bis der jüngste Sohn Filip (5) geboren wurde. „Ich wollte danach weiterhin mit Kindern arbeiten, mit fünf Kindern aber nicht mehr unbedingt in Schichten“, begründet sie die Entscheidung, ebenso wie ihre Schwiegermutter Tagesmutter zu werden. Zu den Kindern im Alter von 14, 12, 11 und 5 Jahren kamen nach Monika Schultes Qualifikation für Tageskinder hinzu. David Schulte arbeitete im technischen Vertrieb, bis Corona für Home-Office sorgte. „Und zu einem Zwangspraktikum bei meiner Frau“, lacht der Familienvater. Wobei von „Zwang“ nicht ernsthaft die Rede sein konnte. „Sobald ich eine Pause hatte, forderten die Kinder Spielzeit ein. Diese Zeit habe ich sehr genossen“, erzählt David Schulte.

Für das Ehepaar steht fest: „Wir funktionieren gut zusammen und sind ein eingespieltes Team.“ Sie sei die Organisatorin, ihr Mann dagegen der Macher, erzählt Monika Schulte. „Wir ergänzen uns super und stimmen in den wichtigsten Fragen überein.“ Alles läuft eben Hand in Hand. So wurde die Idee, auch gemeinsam zu arbeiten, Ende des vergangenen Jahres konkreter und mit den angebotenen insgesamt 156 Quadratmeter großen Räumlichkeiten an der Ihnestraße schließlich auch realisiert.

David Schulte nahm ebenfalls an einer Qualifizierungsphase als Kindertagespflegeperson teil, deren zweiter Teil noch in diesem Sommer aussteht, und zugleich erfolgte der Umbau in dem ehemaligen Tierfachmarkt. Letzterer erfolgter in enger Abstimmung mit der Fachberatung des Jugendamtes. „Hier wurden wir sehr gut begleitet“, loben die Schultes, immerhin mussten auf viele kleine Details, die Sicherung und Schutz betreffen, geachtet werden. Ihre Idee eines offenen Raumkonzeptes verwirklichten Monika und David Schulte dabei aber auch. „Es ist genauso geworden, wie wir uns das vorgestellt haben“, freuen sich sich.

Betreuung mit bedarfsorientiertem Konzept

Bei der Betreuung der U3-Kinder steht ein bedarfsorientiertes Konzept im Mittelpunkt. „Kinder sollen das Leben durch Erleben kennen lernen“, lautet dabei das Credo des Ehepaares. „Wir möchten sie bei ihrer Entwicklung begleiten, ohne dabei viel Einfluss zu nehmen oder vorzugeben“, erklärt Monika Schulte, dass dies natürlich nicht bedeute, dass es keine Regeln gebe. So wird beispielsweise auch der Tagesablauf fest strukturiert sein. Ein Rahmen, der den Kindern Sicherheit gibt. Das praktiziert Monika Schulte als Mutter und als Tagesmutter. Begrüßungslied, gemeinsames Frühstück, Obstpause vor der Schlafenszeit am Mittag, danach Mittagessen. Fest eingeplant: viel Zeit draußen verbringen.

Den Spruch „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung kennt ja jeder“, findet Monika Schulte ihn alles andere als abgedroschen. „Er trifft eben zu.“ Mit den fünf Kindern, die sie bereits jetzt als Tagesmutter betreut, ist sie viel unterwegs, „auch wenn wir dabei meistens gar nicht weit kommen“, schmunzelt sie. Schnecken, die sich gerade ein Wettrennen liefern, drei Pfützen, deren Tiefe es zu testen gilt – alles ist viel zu interessant. „Kinder sind oft mit den simpelsten Dingen zufrieden. Sie brauchen gar nicht viel, um glücklich zu sein“, weiß auch David Schulte, der den Garten draußen noch in eine große Matschlandschaft inklusive Sandkasten verwandeln möchte.

Dass er als künftiger Tagesvater eher einen „Seltenheitswert“ haben wird, weiß der 39-Jährige. Viele männliche Tagespflegepersonen gebe es nicht, erzählt er, sieht das in seinem neuen Beruf aber eher als Vorteil: „Eltern haben das in den Gesprächen super aufgenommen und sich begeistert gezeigt. Eine Mutter hat sich für uns entschieden, weil ich hier eben auch als männliche Betreuungsperson da bin.“

Betreuungsplätze waren innerhalb kurzer Zeit ausgebucht

Die Einrichtung einer Großtagespflege kam auch im Ebbedorf gut an. Als ihr Plan bekannt wurde, waren die Schultes innerhalb kürzester Zeit ausgebucht, mittlerweile laufen bereits die ersten Elterngespräche für das kommende Jahr. „Die Kinder, die ich vorher zu Hause betreut habe, kommen jetzt natürlich mit“, sagt Monika Schulte, die jedoch weiß, dass U3-Betreuungsplätze nachgefragt werden, genauso aber auch rar gesät sind. Dass in der Kindertagespflege allein aufgrund der Größe etwas familiärer zugehe, sei für viele Eltern ein wichtiger Vorteil. Aufgrund ihrer beruflichen Expertise kann Monika Schulte auch die inklusive Kindertagesbetreuung anbieten. Für medizinische und pflegerischen Aspekte wird sie noch eine Fachweiterbildung absolvieren. Auch in der inklusiven Betreuung sei es oft schwer für Eltern, eine geeignete Betreuung für ihr Kind zu finden.

Monika und David Schulte freuen sich auf ihre neue berufliche Aufgabe als Ehepaar und als „Kollegen“, vor allem aber als perfekt aufeinander abgestimmtes und eingespieltes Team. Sie sind sicher: Hand in Hand wird es gut funktionieren. Für Samstag, 9. Juli, wird in der Inklusiven Kindertagespflege „Hand in Hand“ zu einem Tag der offenen Tür eingeladen.

Für Fragen und Informationen sind Monika und David Schulter unter der Rufnummer 0151/24000190 erreichbar.