Großes Neujahrskonzert in der Stadthalle

In der Stadthalle findet das Neujahrskonzert statt. © Krumm, Thomas

Der Verein für Kommunikation und Kultur (KuK) in Meinerzhagen und Kierspe lädt im neuen Jahr zu verschiedenen Veranstaltungen ein. Als erstes steht ein Neujahrskonzert mit der Philharmonie Südwestfalen auf dem Programm. Am Donnerstag, 5. Januar, findet die Veranstaltung ab 20 Uhr in der Stadthalle in Meinerzhagen statt.

Meinerzhagen – Das Orchester bietet „einen bunten Strauß beschwingter Melodien und Lieder“, heißt es in der Ankündigung. Dirigiert werden die Musikerinnen und Musiker von Johannes Klumpp. Neben ihm wird außerdem die Sängerin Leonor Amaral, eine gebürtige Portugiesin, auf der Bühne stehen. Sie wird als Solistin auftreten und mit ihrem „farbenreichen Sopran“ die Besucherinnen und Besucher überzeugen.

Kartenverkauf

Tickets für das Neujahrskonzert gibt es im Vorverkauf für 25 und ermäßigt 12 Euro. Sie sind an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter www.kuk-verein.de erhältlich. An der Abendkasse gibt es Restkarten.