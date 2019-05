Großes Fest für neue Glocken der Jesus-Christus-Kirche

Im Oktober 2018 wurden die neuen Glocken in den Kirchenturm gehievt.

Meinerzhagen - Seit Dezember läuten sie bereits, doch jetzt wird ihnen auch ein eigenes Fest gewidmet: Am kommenden Sonntag, 5. Mai, feiert die Evangelische Kirchengemeinde Meinerzhagen ein großes Glockenfest, das um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Jesus-Christus-Kirche beginnt.

Die Chöre der Gemeinde und des Evangelischen Gymnasiums sind an dieser Veranstaltung ebenso beteiligt wie die Mitglieder des Stiftungsrates und viele andere. Im Anschluss an den Gottesdienst wird unter anderem der Film „Vom Lehm zum Ton“ über die Entstehung der vier neuen Glocken im Gemeindehaus zu sehen sein.

Der Verlauf der zurückliegenden Monate von der Entnahme der alten Stahlglocken bis zur Einweihung der vier neuen Bronzeglocken am ersten Advent ist bildlich auch in einem aufwendig gestalteten „Glockenbuch“ festgehalten. Dieses Buch kann im Rahmen des Festes käuflich erworben werden.

„Selbstverständlich ist in der Mittagszeit auch für das leibliche Wohl gesorgt“, kündigt Pfarrer Klaus Kemper-Kohlhase an. Die Einladung richtet er an alle Interessierten.

Lesen Sie dazu auch:

- Glockeneinweihung in der Jesus-Christus-Kirche

- Die neuen Glocken sind da

- Eindrücke vom Guss der neuen Glocken