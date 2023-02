Großer Ansturm auf Kinderkarneval: Alle Tickets sind verkauft

Von: Sarah Lorencic

Kinderkarneval: Tickets nur Vorverkauf (Symbolbild) © Lorencic, Sarah

Nach langer Pause findet am Samstag, 4. Februar, wieder der Kinderkarneval in der Stadthalle statt.

Meinerzhagen – „Der Ticketvorverkauf läuft so gut, dass keine Tickets mehr an der Tageskasse erworben werden können“, teilt Davina Falz vom Stadtmarketingverein mit. So hieß es noch Anfang der Woche. Jetzt, am Freitag, ist klar: Die Veranstaltung ist ausverkauft.

Das Programm am Samstag

Diejenigen, die Tickets ergattern konnten, können sich auf ein gut dreistündiges und buntes Programm freuen, heißt es vonseiten des Stadtmarketings. Auftreten werden unter anderem die Tanzmäuse und die Tanzbärchen von den Tanzcorps Blau-Weiß-Neye, die Konfettis vom Karnevalsvereinen Schönau-Altenwenden und die Fünkchen vom Heldener Carnevals Club. Die lokale Tanzgarde Ebbeflöhe aus Valbert wird natürlich ebenso vertreten sein wie die Abteilung Gymnastik und Tanz vom TuS Meinerzhagen. Als Highlight bezeichnet Davina Falz den Auftritt von Clown Lino aus Lüdenscheid, der auch am Samstag in der Stadthalle zu Gast ist.



Dank der Unterstützung der Volksbank in Südwestfalen, der Meinerzhagener Baugesellschaft, der Kanzlei KKS und der Stadtwerke Meinerzhagen könne der Eintrittspreis trotz des vielfältigen Programms gering gehalten werden.