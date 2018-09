Spielhalle in Meinerzhagen durchsucht

+ © dpa Auch in Meinerzhagen durchsuchte die Polizei eine Spielhalle. © dpa

Meinerzhagen - Großeinsatz für Polizei und Steuerfahndung am Donnerstagmorgen um 8 Uhr: Landesweit wurden Spielhallen durchsucht, darunter auch eine in Meinerzhagen. Dabei soll es sich nach Beobachtungen von Zeugen um das Ladenlokal an der Stadthalle gehandelt haben.