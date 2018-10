Ebbeheizer-Disco wie in alten Zeiten

+ © Göran Isleib In der Ebbehalle Valbert (Foto) geht es am 24. November rund wie zu alten Zeiten: Mitglieder des ehemaligen Motorradklubs "Ebbeheizer" laden zur Ebbeheizer-Disco ein. © Göran Isleib

VALBERT - Ü30-Revival-Party – der Name ist Programm. Mit dem Ebbeheizer-Disco-Abend am Samstag, 24. November, in der Valberter Ebbehalle wollen die Mitglieder des ehemaligen Motorradklubs „Ebbeheizer“ alte Zeiten aufleben lassen.