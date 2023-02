Große Sause in Valbert: So haben die „Weiber“ gefeiert

Von: Gertrud Goldbach

Nicht nur gut gelaunt, sondern auch kreativ verkleidet waren die Besucherinnen der Weiberfastnacht in der Ebbehalle. © Gertrud Goldbach

„Partyalarm – es geht los“, lautete das Stichwort für die jecken Weiber an Weiberfastnacht in der Ebbehalle. Wieder hatte der Elferrat des Valberter Schützenvereins alle Karnevalistinnen eingeladen, einen unbeschwerten Abend mit einem bunten Programm zu verbringen.

Valbert – Schon früh hatte sich die Ebbehalle gefüllt, obwohl der Startschuss erst um 19.33 Uhr fiel. Da wurden Gebäck, Mettwürstchen und andere Leckereien ausgepackt und als Abendproviant auf die Tische gestellt, denn vor Mitternacht war mit einem Ende des Bühnenprogrammes nicht zu rechnen. Tanzen war an diesem Abend angesagt, auf und auch vor der Bühne. Elf Tanzgruppen standen auf dem Weiberfastnachtsprogramm, wovon drei aus Valbert kamen, drei aus dem Ihnetal, zwei aus Helden und der Rest aus Bleche und Ennest. Da blieb kaum Zeit für das Publikum, selbst die kurzen Tanzpausen zu nutzen. Durch das Programm führten wieder Dominik Busch und Dirk Pies, ein eingespieltes Team seit vielen Jahren.

Das unvermeidliche Lied „Layla“ durfte an diesem Abend auch nicht fehlen. Die Valberter Konfetties haben es in ihre Zugabe eingeflochten – und viele Frauen sangen textsicher mit. Zum ersten Mal in Valbert waren die Marketenderinnen Welschen Ennest. Bei ihrem Auftritt zeigten sie einen Gardetanz, doch bedeutend lebhafter war ihr Showtanz, der das Leben auf einem Rummelplatz wiedergab.



Weiberfastnacht in der Ebbehalle Valbert Fotostrecke ansehen

„Bühne frei für die schönsten Beine Valberts“, kündigte Dominik Busch die Valberter Funkenmariechen an. Die meisten Tänzerinnen brachte die Tanzgarde Bleche auf die Bühne. 29 Mädchen zeigten, dass auch sie Mittänzerinnen in die Höhe heben konnten: Selbst ist die Frau. Die Prinzengarde Helden hatte sogar ein Kamerateam eines örtlichen Fernsehsenders im Gepäck. Doch der Höhepunkt war auch in diesem Jahr wieder das Männerballett Ihnetal. Mit ihren Tanzformationen begeisterten sie die Frauen im Saal, die dicht gedrängt vor der Bühne standen, um ja keinen Tanzschritt zu verpassen.



Aufgeräumt und mit viel Lust zu feiern, so zeigten sich die Frauen zu Weiberfastnacht in der Ebbehalle. Da kamen nicht nur die Valberter Frauen, auch Gäste Meinerzhagen und Lüdenscheid war vertreten. Fantasievolle Kostüme waren überall zu sehen, ob als Blumenfee, Piratin oder Gärtnerinnen. Und kaum war der letzte Schritt des Ihnetaler Männerballettes getanzt, öffneten sich die Türen für die Männer, die nun zusammen mit den Frauen noch einige Stunden feierten.