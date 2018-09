Das sind die Gewinner des Wettbewerbs „Mein Herz für Meinerzhagen“

Katharina Suerbier (links) und Bürgermeister Jan Nesselrath übergaben die Preise an Mareike Seuthe, Marius Kappes (2. von rechts) und Thorben Radtke.

Meinerzhagen - Auf dem Sprung, beim Sport oder bei der Arbeit: Sie sind mit ganzem Herzen Meinerzhagener. Und dass ihr Herz für die Volmestadt schlägt, zeigen die Sieger des Gewinnspiels auch mit ihren „herzlichen“ Fotomotiven.

In Anlehnung an die „Mein Herz für Meinerzhagen“-Imagekampagne der Stadt waren die Volmestädter aufgerufen, ihr ganz persönliches Herz für Meinerzhagen fotografisch in Szene zu setzen. Eine Aufforderung, der viele Meinerzhagener nachkamen.

„Über die große Resonanz haben wir uns sehr gefreut“, sagte Bürgermeister Jan Nesselrath, der zusammen mit Katharina Suerbier (Wirtschaftsförderung) und Andree Höfer von der kampagnebegleitenden Werbeagentur P.AD. die Jury bildete und die Bilder von Goldschmiedin Mareike Seuthe, Marius Kappes (Skiklub Meinerzhagen) und Thorben Radtke (Fitnessklub Feelgood) als Gewinnermotive kürte.

Die drei Sieger duften sich gestern bei der Preisübergabe über einen „Meinerzhagen Special“-Paket für fünf Personen freuen mit Gutscheinen von Einzelhändlern, die an der Kampagne teilnehmen. Alle Einsendungen zum Wettbewerb werden auf der Facebook-Seite „Mein Herz für Meinerzhagen“ gezeigt. Angespornt von der großen Resonanz soll die Aktion fortgeführt werden, so Nesselrath.