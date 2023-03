Große Pläne: Theater-AG bereitet sich auf Auftritt vor

Die Theater-AG bereitet sich auf ihre Aufführungen vor. © Schröder, Liv

Ein Blick in die Aula des Evangelischen Gymnasiums: Auf der Bühne sind Podeste platziert. Ein paar Schüler stehen hier und sind in ihre Proben vertieft. In der Hand keine Textblätter des Stücks, sondern ein iPad mit dem Text des mehr als 400 Jahre alten Werks „Hamlet“. Am anderen Ende der Aula haben sich andere Schüler mit Decke und Kissen für ein wenig Ruhe zurückgezogen. Auf zwei Tischen wurde ein großes Buffet aufgebaut, an dem sich jeder bedienen kann. Auch das gehört zum Probenwochenende.

Meinerzhagen – Seit Anfang des Schuljahres proben die Schüler aus den Jahrgangsstufen acht bis zwölf an ihrem Theaterstück „Hamlet“. Der Literaturklassiker handelt von dem jungen dänischem Prinzen Hamlet, der vom Geist seines Vaters aufgefordert wird, Vergeltung für den Mord, den der eigene Bruder an ihm begangen hat, zu üben.

Alter Klassiker auf der Bühne

Der Vorschlag, den alten Klassiker auf die Bühne zu bringen, kam vom Leiter der Theater-AG, Thomas Erdmann. Auch wenn die Tragödie bei den Jüngeren eher nicht auf der Liste der Bücher steht, die sie als Nächstes lesen wollen, fanden sich 13 Schülerinnen und Schüler, die jetzt mit Begeisterung dabei sind. Einmal in der Woche treffen sie sich nach ihrem regulären Unterricht für eine zweistündige Probe. Dabei ist Zeit, sich auszuprobieren und eigene Ideen einzubringen.



Je näher die Aufführungstermine rücken, desto höher wird der Druck, ein ordentliches Stück auf die Beine zu stellen. Ein langes Probenwochenende, bei dem der erste richtige Durchlauf des Stückes gespielt wurde, liegt bereits hinter der Theatergruppe. Während dieser drei Tage wurde intensiv in der Aula des EGM geprobt. Aus den vielen erarbeiteten Szenen entstand ein geschlossenes Theaterstück.



Neue Elemente und eigene Interpretationen

In den letzten Proben vor der Premiere gilt es nun, auf die Feinheiten in einer Szene zu achten, am richtigen Ton zu feilen und festzulegen, wer zu welchem Zeitpunkt wo zu stehen hat. Den alten Text aus Shakespeares Werk können die Schauspieler mittlerweile auswendig. Hinzu kommen viele, eigens von den Schülern geschriebene, Beiträge und Monologe.



Wer die Tragödie bereits kennt, wird sich über viele neue Elemente und eigene Interpretationen freuen können.



Untermalt wird die Darbietung auf der Bühne von Musik und Licht. Hier ist die Technik AG im Einsatz.



Hamlet in dreifacher Ausführung

Die vielschichtige Figur des Hamlet wird auf der Bühne gleich dreimal zusehen zu sein. Gespielt wird der dänische Prinz von Merle Birkner, Viola Lisov und Esther Gundermann.



„Hamlet ist ein Stück, das irgendwie mit einem macht, was es will“, erzählt Leiter Thomas Erdmann. Er sieht in der Rolle des Hamlets einen Menschen, der mit seinen Problemen und inneren Konflikten durchaus eine sehr moderne Person ist. Er passe in das Chaos der heutigen Welt.



Die Theater-AG ist keine Pflicht für die Schüler. Sie sind alle dabei, weil sie Lust haben, sich auf der Theaterbühne auszuprobieren und sich zu engagieren. „Es war für mich, als würde ich in eine andere Welt einsteigen“, erzählt Viola Lisov von ihren ersten Erlebnissen beim Theaterspielen. „Leider ist die Zeit für mich hier auch bald vorbei“, berichtet die Abiturientin, die seit vier Jahren in der AG mitspielt. „Ich tröste mich aber mit dem Gedanken, später eine eigene kleine Theater-AG zu gründen.“ Was Theater für die 17-Jährige besonders macht, ist das Gruppengefühl, das entsteht, wenn man zusammen an einem großen Projekt arbeitet und die Leidenschaft, die man schnell dafür entwickelt.



Auch nach einigen Jahren besuchen Ehemalige der Gruppe die Proben der „Neuen“, um wieder einmal Teil einer Theaterprobe zu sein und sich an die eigene Zeit auf der Bühne zu erinnern.



Wie es sich anfühlt, vor einem großen Publikum ihr neues Stück auf der Bühne zu präsentieren, werden die Schüler bei ihrer Premiere in einer Woche erleben.



Die Aufführungen

„Hamlet“ wird von der Theater-AG an folgenden Terminen in der Aula des Evangelischen Gymnasiums Meinerzhagen gezeigt: Samstag, 18. März, Mittwoch, 22. März, Freitag, 24, März. Beginn ist an diesen Tagen jeweils um 19.30 Uhr. Der Eintritt für Besucher ist frei.

Die Theaterarbeit am EGM

Die Theaterarbeit beginnt am Evangelischen Gymnasium Meinerzhagen (EGM) schon in der fünften Klasse. Die Schüler haben die Möglichkeit, innerhalb eines halben Jahres bereits ihr erstes kleines Theaterstück zu erarbeiten. Im Rahmen des Meinerzhagener Modells können sie in den höheren Klassenstufen mit dem Theaterspielen weitermachen. Die Theater-AG unter Leitung von Thomas Erdmann existiert mittlerweile seit 20 Jahren. Jährlich versuchen die Akteurinnen und Akteure, ein Stück auf die Bühne zu bringen. Darunter nicht nur alte Klassiker von Shakespeare oder Goethe, sondern auch selbst entwickelte Stücke. Damit hatte sich die Theater-AG in den zurückliegenden Jahren sogar über die Stadtgrenzen hinaus einen Namen gemacht, nahm an bundesweiten Wettbewerben teil oder durfte im Hamburger Schauspielhaus auftreten. Liv Schröder