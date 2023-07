Die große Kultur-Vielfalt geht weiter

Zweites Halbjahr

+ © Skudlarek Der KuK-Verein gibt bereits zwei Termine für 2024 bekannt. Einer davon ist der Auftritt von Comedian Markus Krebs. © Skudlarek

Der KuK-Verein stellt sein Programm fürs zweite Halbjahr vor - mit vielen Terminen und bekannten Gesichtern.

Meinerzhagen/Kierspe – Jede Menge Kultur vom Feinsten wird in den kommenden Wochen und Monaten in Meinerzhagen und Kierspe geboten. Gleich 15 Veranstaltungen umfasst das KuK-Programm für das zweite Halbjahr 2023, das der 1. Vorsitzende Rolf Muck und der 2. Vorsitzende Steffen Wieland am Mittwoch in der Buchhandlung Schmitz vorstellten.

Beim Blick in den Flyer wird schnell klar: Abwechslung ist Trumpf. Sowohl für jeden Geschmack als auch für alle Generationen wird etwas geboten. Gelaufen seien die Planungen fürs zweite Halbjahr bereits seit Januar, berichten Rolf Muck und Steffen Wieland. Dabei habe es sich durchaus als schwierig erwiesen, Künstler für Veranstaltungen zu gewinnen, weil allgemein bundesweit nach der Corona-Pandemie ein sehr großer Nachholbedarf an Kultur-Terminen bestehe. Umso bemerkenswerter ist das gleichermaßen hochkarätige wie vielfältige Angebot, das der KuK-Verein zusammenstellen konnte. Und sogar für das Jahr 2024 sind bereits zwei Termine fix.

+ Geplant ist unter anderem ein Gitarrenkonzert mit dem Solo-Duo-Quartett Guitar Gala Night. © Guitar Gala Night

Aber der Reihe nach. Zu Beginn des Veranstaltungs-Reigens steht sogleich ein Highlight an: Unter der Überschrift „Traumkino“ gibt das Märkische Jugendsinfonieorchester am Samstag, 19. August, ein Konzert in der Stadthalle Meinerzhagen. KuK-Tours heißt es dann am Sonntag, 3. September: Es geht zum Museum Ludwig in Köln, wo die Ausstellung „Hier und jetzt im Museum Ludwig – Ukrainische Moderne 1900-1930 & Daria Koltsova“ besucht wird. Die Historische Brennerei Rönsahl ist am Samstag, 16. September, Schauplatz eines Konzertes, das das Ensemble Noisten geben wird: „Klezmer Pastorale – Beethoven trifft Klezmer und andere musikalische Grenzgänge“ heißt es an diesem musikalischen Abend. Tags darauf wird dann „KuKino, Frühstück mit Film“ im Awo-Treff an der Stadthalle Meinerzhagen geboten; gezeigt wird „Der Flohmarkt von Madame Claire“.

Weitere Höhepunkte stehen auch im Bereich „KuK-Kabarett“ an. So habe der KuK-Verein „mit Jochen Malmsheimer einen sehr etablierten Künstler“, wie Steffen Wieland sagt, ins obere Volmetal holen können. Jochen Malmsheimer gastiert mit seinem Programm „,Statt wesentlich die Welt bewegt, hab ich wohl nur das Meer gepflügt...’ – ein Rigorosum sonderhausen“ am Freitag, 22. September in der Stadthalle. Dort gibt sich am Freitag, 20. Oktober, dann auch der Kabarettist Abdelkarim mit seinem Programm „Wir beruhigen uns“ ein Stelldichein. Mit Abdelkarim habe man, so Wieland, „gerade auch mit Hinblick auf jüngeres Publikum einen erfolgreichen Künstler“ gewinnen können.

+ Die deutsche Schauspielerin Adriana Altaras kommt für eine KuK-Lesung in die Stadt. Sie hat mehrere Bücher über ihr eigenes Leben geschrieben. © Frank Rumpenhorst

Doch auch in der Historischen Brennerei Rönsahl warte auf das Publikum mit dem KuK-Konzert unter der Überschrift „Klassik.Krimi –Mord im Backstage“ am Freitag, 27. Oktober, eine weitere Besonderheit, wie Rolf Muck betont. Durch den Abend leitet der vom Fernsehsender Kika bekannte Moderator Juri Tetzlaff. Gemeinsam mit Patricia Ramirez-Gastón und Santiago Lopez gibt die Rönsahlerin Johanna Franz – Tochter von Emil Franz, dem langjährigen Leiter der Kiersper Bigband Swingsound – ein „Konzert mit köstlichen Klassikhäppchen garniert mit kriminalistischen Knobelaufgaben“, wie es im KuK-Programmflyer heißt.

Pickepackevoll ist mit sieben Veranstaltungen der November, der zum Auftakt einen tollen Nachmittag für die Jüngsten zu bieten hat. Denn KuK-Kindertheater steht an, wenn am Montag, 6. November, das Figurentheater Manfred Künster in der Stadthalle zu Gast ist und dort das Stück „Olles Reise zu König Winter“ zeigt. KuK-Tours heißt es dann erneut am Sonntag, 12. November: Besucht wird die Ausstellung „,Chagall, Matisse, Miro’ – Made in Paris“ im Folkwang-Museum in Essen.

+ Kabarettist Jochen Malmsheimer kommt am 22. September in die Stadthalle in Meinerzhagen. Archi © Krumm

Überschrieben mit „Welt in Aufruhr: Die Ordnung der Mächte im 21. Jahrhundert“ ist ein moderiertes Gespräch mit Herfried Münkler, emeritierter Professor für Politologie der Humboldt-Universität Berlin, am Montag, 13. November, in der Stadthalle. Als Moderator fungieren wird der aus Meinerzhagen stammende Ingar Solty, Referent der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin. „Das wird für geschichtlich und politisch Interessierte ein ganz spannender Abend“, betont Rolf Muck. Auch zum Krieg in der Ukraine werde Herfried Münkler sicherlich etwas sagen.

Ganz im Zeichen von Gitarrenmusik steht die Stadthalle dann am Freitag, 17. November, wenn dort die Guitar Gala Night mit dem Gitarrenduo Gruber & Maklar sowie dem Amadeus Guitar Duo stattfindet. Cineastisch wird es dann am Sonntag, 19. November, wieder im Awo-Treff an der Stadthalle: Beim „KuKino, Frühstück mit Film“ wird „The Circle“ gezeigt.

+ Das KuK-Programm für das zweite Halbjahr haben am Mittwoch der 1. Vorsitzende des KuK-Vereins, Rolf Muck (links), und der 2. Vorsitzende Steffen Wieland vorgestellt. Erhältlich sind die Flyer in der Buchhandlung Schmitz und im Atelier Albrecht in Meinerzhagen, in der Buchhandlung Timpe in Kierspe sowie online unter www.kuk-verein.de. © Rieder

Zu einem Novum kommt es am Samstag, 25. November, mit der Rubrik KuK-Zauberei. Auf Empfehlung des ehemaligen KuK-Vorsitzenden Karl-Heinz Kraus, der ihn in Bonn live gesehen hat, hat der KuK-Verein Weltmeister Marc Weide nach Meinerzhagen eingeladen. Mit seinem Programm „Augenweide“ tritt der Zauberer in der Stadthalle auf. Beschließen wird den Monat die Lesung der jüdischen Autorin Adriana Altaras. Aus ihrem Buch „Besser allein als in schlechter Gesellschaft“ liest sie am Donnerstag, 30. November, in der Aula des Evangelischen Gymnasiums Meinerzhagen (EGM). „Eine sehr interessante Künstlerin“, betont Rolf Muck. „In dem Buch erzählt sie von ihrer Tante, die 101 Jahre alt geworden ist und sehr viel europäische Geschichte erlebt hat.“

Passend zu einem runden Jahresabschluss wird es am Mittwoch, 13. Dezember, weihnachtlich in der Stadthalle. Zum KuK-Weihnachtsfest gehört die Bühne dem aus Meinerzhagen stammenden Fernseh- und Hörfunkmoderator Matthias Bongard und Fritz Eckenga, Kabarettist aus dem Ruhrpott. Der Abend steht unter dem Motto „Matthias Bongard/Fritz Eckenga schenken sich nichts“.

+ Zauberhaft wird es mit Marc Weide, der am 25. November in der Stadthalle auftritt. © Christian Charisius

Darüber hinaus stehen sogar schon zwei Veranstaltungen für das Jahr 2024 fest: Am Donnerstag, 18. Januar, ist die Stadthalle Meinerzhagen Schauplatz eines moderierten Gesprächs mit Claudia Kemfert. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin sowie Klima- und Energie-Expertin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin sowie zudem Professorin an der Universität Lüneburg. Als Moderator fungiert der Meinerzhagener Raimo Benger vom Verband der Bau- und Rohstoff-Industrie. Und am Samstag, 9. März, kann sich das Publikum in der Stadthalle auf jede Menge Witze freuen: Dann macht dort der Kult-Comedian Markus Krebs mit seinem Programm „Comedy alle wegen mir?“ Station.

Die Vorschau auf die kommenden Wochen und Monate in Meinerzhagen und Kierspe macht klar: Viel mehr Abwechslung im Kultur-Programm geht kaum. Entsprechend richten Rolf Muck und Steffen Wieland auch „einen großen Dank an unsere Sponsoren“ sowie ebenfalls „ein großes Lob an unsere Aktiven im Verein, die so viel Einsatz zeigen und so viele Ideen einbringen“.

Karten und Preise

Informationen zu den Eintrittspreisen der einzelnen Veranstaltungen gibt es im Programmflyer und auf der KuK-Homepage unter www.kuk-verein.de. Erhältlich sind die Tickets in den Vorverkaufsstellen Buchhandlung Schmitz, Atelier Albrecht in Meinerzhagen und Buchhandlung Timpe in Kierspe sowie online beim KuK-Eventim-Ticketshop. Eine Ausnahme bildet das Gastspiel von Markus Krebs am 9. März 2024: Hierfür erfolgt der Kartenverkauf ausschließlich über www.ticketmaster.de.

Weitere Hinweise: Die Karten für die beiden KuKino-Termine gibt es im Vorverkauf nur im Atelier Albrecht. Für die beiden KuK-Tours-Angebote ist vorab eine Anmeldung bei Marianne Kriesten unter Tel. 0 23 54/40 77 oder per E-Mail an kuk-tours@gmx.de erforderlich.