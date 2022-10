Große Ehre: Valberter Schützen zu Gast am Landtag in Düsseldorf

Von: Torben Niecke

Die Valberter Schützen und Jäger leiteten den Großen Zapfenstreich beim Parlamentarischen Abend am Landtag in Düsseldorf. © Privat

Eine große Ehre wurde den Valberter Schützen zuteil. Am Dienstagabend durften Vertreter des Valberter Schützenvereins zusammen mit den Valberter Jägern den Großen Zapfenstreich des Parlamentarischen Abends leiten.

Valbert/Düsseldorf - Für diesen besonderen Anlass nahm man die dank der A 45-Sperrung beschwerliche Fahrt mit Freuden auf sich. Immerhin wurde die Anreise für die rund 40 Valberter vom CDU-Landtagsabgeordneten Ralf Schwarzkopf organisiert. In Düsseldorf angekommen musste dann alles sehr schnell gehen. Eine kurze Stellprobe vor dem Landtagsgebäude und schon mussten sich die Akteure bereit für den Einmarsch machen. Man sammelte sich in einer Nebenstraße und dann ging es um kurz vor 19 Uhr los. Begleitet von Fackelträgern und der Musik des Musikvereins Frenkhausen und des Tambourcorps Oberelspe. Vor dem Landtagsgebäude angekommen, wurde die sogenannte Ehrenformation gestellt, ehe die Valberter den Zapfenstreich durchführten.



Traditionelles Salutschießen blieb aus

Valberts Schützenvorstand Dominik Busch resümiert stolz: „Das war schon ein imposanter Anblick. Wir haben ja schon so manchen Zapfenstreich geleitet, aber das war selbst für uns nicht selbstverständlich.“



Auf das sonst traditionell zum Zapfenstreich gehörende Salutschießen verzichteten die Jäger aus Sicherheitsbedenken. Man fürchtete, durch den Hall im Hof einen Alarm auszulösen.



Im Anschluss begrüßte Landtagspräsident André Kuper die rund 800 angereisten Schützen. Diese stammten aus Schützenverbänden aus ganz NRW. Auch die Europaschützenkönigin Svenja Reher, die Europaschützenprinzessin Jannika Klos und der Präsident der Europäischen Gemeinschaft Historischer Schützen, Prinz Charles-Louis de Merode, waren zu Gast. In seiner Rede betonte Kuper, wie wichtig die Tradition des Schützentums für das Land und wie wichtig das Engagement der Schützen im alltäglichen Leben sei. Vor allem die freiwillige Hilfe bei der Flutkatastrophe im letzten Jahr sowie auch die Hilfe, die viele Schützenvereine Flüchtlingen aus der Ukraine zu Teil werden lassen, hob er dabei besonders hervor.

CDU-Abgeordneter Ralf Schwarzkopf lud Vertreter der Valberter Schützen und Jäger in den Landtag ein. © Privat

Das Schützentum ist ein wichtiger Teil des alltäglichen Lebens

Das Schützentum sei eine wichtige Konstante in unserer Region und die Schützenvereine seien Vorbilder für Zivilcourage.

Damit endete der offizielle Teil des Abends. Im Gebäude des Landtags wurde aber noch zum gemütlichen Beieinander eingeladen. Es bot sich die Möglichkeit, sich mit anderen Schützenvereinen bekannt zu machen und im Gespräch mit den Abgeordneten Einblicke in den Alltag eines Politikers zu gewinnen. Und auch die Alphornbläser, die den Abend untermalten, wussten zu überzeugen. Ein weiteres Highlight war die private Führung durch den Landtag. Ralf Schwarzkopf zeigte den Gästen aus Valbert das Herzstück der Landespolitik und stand für Fragen zur Verfügung. „Es war sehr interessant, mal einen Blick hinter die Kulissen werfen zu können und auch von Sachen zu erfahren, die sonst nicht an die Öffentlichkeit kommen“, zeigt sich Busch begeistert. Für so einen Abend zöge man die Uniform auch außerhalb der „grünen Saison“ gerne an. Die Rückreise verlief deutlich angenehmer und man kam um kurz vor 1 Uhr wieder in der Heimat an. Im Gepäck einen Abend, den man so schnell nicht vergessen wird.