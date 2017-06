Großbrand im Meinerzhagener Industriegebiet Am Rottland

A 45 für rund vier Stunden gesperrt

[Update, 10.35 Uhr] Meinerzhagen - Großeinsatz in der Nacht zu Freitag in Meinerzhagen: Im Industriegebiet Am Rottland stand ein Gebäudekomplex in Flammen. Für die Freiwillige Feuerwehr Meinerzhagen wurde Stadtalarm ausgelöst, auch aus den Nachbarstädten Kierspe und Attendorn wurden Einsatzkräfte angefordert. Ein Flüssiggastank drohte zu explodieren. Zwei Feuerwehrmänner wurden bei den Löscharbeiten leicht verletzt.