Großbaustelle an der Johanneskirche

Von: Simone Benninghaus

Der Inselweg wird saniert. © Benninghaus, Simone

Der Inselweg ist derzeit eine Großbaustelle. Die Straße wird rundum erneuert. Der Grund: Sie ist zu alt. Der Erstausbau liegt mittlerweile 60 Jahre zurück.

Meinerzhagen – Zunehmender Verkehr und ein nach dem heutigen Standard nicht mehr angepasster Straßenaufbau machen den Neubau erforderlich. Eine Verkehrsmessung hatte ergeben, dass der Inselweg täglich in beide Richtungen von rund 700 Fahrzeugen frequentiert wird. Netzrisse und Schlaglöcher waren bislang geflickt worden, doch nun ist eine Grundsanierung fällig.

Keine Aufasphaltierung mehr

Sowohl an der Straßenbreite als auch an der Gehwegbreite wird sich nach der Sanierung nichts ändern, vermutlich wohl aber an der notwendigen Fahrweise der Autofahrer, denn die bisher vorhandenen Aufasphaltierungen sollen beseitigt werden. Zum einen erschweren sie den Winterdienst, zum anderen weiß man heute, dass das Abbremsen vor der Schwelle und das Beschleunigen hinter ihr zu Geräuschemissionen und einer erhöhten Belastung durch Abgase führt. Die Pflanzbeete sollen dafür aber erhalten bleiben.



Neue Straßenbeleuchtung

In einem Zug mit der Sanierung wird auch der Mischwasserkanal erneuert, da auch dieser einen dringenden Überholungsbedarf aufweist. Kanaluntersuchtungen bestätigten das. Zudem ist er laut der heutigen Vorgaben zu gering dimensioniert.



Auch die Straßenbeleuchtung, die aus dem Jahr 1985 stammt, soll im Zuge der Maßnahme auf den Stand der Technik gebracht werden. Lampenfundamente, Masten und Leuchten sollen erneuert werden. Die Straße wird in diesem Zusammenhang mit moderner und energieeffizienter LED Beleuchtung ausgestattet.



Involviert in die Baumaßnahme sind auch die Stadtwerke und der Versorger Enervie, da die Wasserleitung, die zum Teil auf Privatfläche liegt, erneuert und auf städtische Flächen umverlegt wird. Die Gasleitung wird hinsichtlich des Korrosionsschutzes geprüft.



Sechs Monate Bauzeit

Für die Anlieger wird die Rundumerneuerung noch eine geraume Zeit Einschränkungen mit sich bringen. Insgesamt ist eine Bauzeit von sechs Monaten geplant, die Arbeiten begannen im Juni

Ausbaulänge: 350 Meter

Insgesamt rund 350 Meter beträgt die Ausbaulänge. Die Breite der Fahrbahn beträgt fünf Meter, die des Gehweges jeweils 1,50 Meter. Das Gesamtvolumen der Maßnahme liegt bei 780 000 Euro, davon entfallen 540 000 Euro auf Belag und Straßenbeleuchtung, 240 000 Euro auf den Kanal.