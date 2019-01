Schnelles Eingreifen verhindert Scheunenbrand

Defekte Kreissäge

Meinerzhagen - Eine defekte Kreissäge hätte am Dienstagabend beinahe einen Scheunenbrand in Meinerzhagen verursacht. Um 23.05 Uhr bemerkte die Familie eines Landwirtes zufällig starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude, in dem auch größere Mengen Heu gelagert sind.