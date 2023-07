Grillen im Grünen: Platz wieder hergestellt 

In der Natur

+ © Benninghaus Gemütlicher Grillort nahe der Mattenschanze: Der Grillplatz Butmicke wird gerne und viel genutzt. © Benninghaus

Der beliebte Grillplatz Butmicke in Meinerzhagen bietet die Möglichkeit für ein gemütliches Beieinander in der Natur. Im vergangenen Jahr gab es mehr als 50 Buchungen.

Meinerzhagen – Es ist eines der beliebtesten Freizeitvergnügen: Grillen. Ob klassische Bratwurst oder die vegetarische Variante à la Gemüsespieße oder Zucchini-Schiffchen – die Möglichkeiten, was auf dem Rost gebruzzelt wird, sind vielfältig. Nicht nur im heimischen Garten wird gegrillt. In Meinerzhagen bietet der Grillplatz Butmicke Grillvergnügen mitten in der Natur. Und das Angebot wird rege genutzt, wie Sandra Clemens, Leiterin der Stabsstelle Tourismus, weiß.

In der Touristinfo in Meinerzhagen Zur Alten Post sind Heike Stute und Miriam Folak Ansprechpartnerinnen für Buchungen in der Butmicke, und können anhand von 50 Buchungen für ein Grillfest im vergangenen Jahr den guten Zuspruch bestätigen.

+ Spielmöglichkeiten im Grünen werden für Kinder in unmittelbarerer Nähe geboten. © Benninghaus, Simone

Ein Pluspunkt im Sauerland: die Schutzhütte, die auf dem großen Areal in der Nähe der Mattenschanze steht. Auch ein Toilettenhäuschen gibt es hier, und das ist seit Kurzem sogar mit einer Beleuchtung ausgestattet, nachdem auf dem Dach ein Solar-Panel angebracht wurde, das den benötigten Strom dafür zur Verfügung stellt. Die Beleuchtung springt dann per Bewegungsmelder an.

Der eigentliche Platz besteht aus mehreren Sitzgelegenheiten rund um die Feuerstelle. Einige Meter weiter ist ein Spielplatz zu finden, viele Spielmöglichkeiten ganz naturnah bietet auch der kleine Bachlauf. Einen Hinweis geben die Expertinnen der Touristinfo allerdings: „Aufgrund des Klimawandels muss auch wegen extremen Wetterlagen, etwa bei Waldbrandgefahr oder starkem Wind, mit Grillverbot gerechnet werden. In solch einem Fall steht das Gelände aber als Location weiterhin zur Verfügung. Speisen müssen dann bereits zubereitet mitgebracht werden.“

Buchung

Die Buchung des idyllisch gelegenen Grillplatzes in der Butmicke ist mit einem Nutzungsvertrag verbunden, aus dem die Preise und alle Infos über den Aufenthalt hervorgehen. Der Wunschtermin für den Aufenthalt von 11 bis 21.30 Uhr wird dann mit dem Buchungskalender abgestimmt. Die Anmeldung erfolgt entweder in der Touristinfo, Zur Alten Post, direkt oder telefonisch unter 0 23 54 / 7 71 32 oder per E-Mail an touristinfo@meinerzhagen.de