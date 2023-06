Stadion und Freibad nach Granatenfund im Garten abgesperrt

Von: Simone Benninghaus

Den Kopf einer Granate fand ein Meinerzhagener bei der Gartenarbeit auf seinem Grundstück. © Stadt Meinerzhagen

Mit diesem Fund hatte der Meinerzhagener nicht gerechnet. Bei der Gartenarbeit entdeckte er am Montag auf seinem Grundstück an der Straße Am Stadion den Kopf einer Panzergranate. Erst der Kampfmittelräumdienst, der aus Bochum anrückte, konnte Entwarnung geben.

Meinerzhagen – Den Fund machte der Mann am Mittag und benachrichtigte umgehend das Ordnungsamt, das daraufhin mit der Polizei das Gelände nahe Fußballstadion und Freibad weiträumig absperrte und den Kampfmittelräumdienst verständigte.

Da unklar war, ob der Kopf der Granate, in dem sich normalerweise die Sprengladung befindet, möglicherweise noch scharf war, wurden sowohl die Bewohner des Hauses als auch die Nachbarn evakuiert. „Man muss in so einem Fall zunächst vom Schlimmsten ausgehen“, sagt Thomas Dröscher, Leiter des Ordnungsamtes.

Das Meinerzhagener Freibad hatte am Montag Ruhetag und war geschlossen. Ein Glück. Denn ansonsten hätten auch die Freibadbesucher das Gelände verlassen müssen. Als der Kampfmittelräumdienst am Nachmittag eintraf, konnte dann schnell Entwarnung gegeben werden. Das Fundstück war glücklicherweise nicht scharf und konnte keinen Schaden anrichten.

„Das war nicht alltäglich“, sagt der Leiter des Ordnungsamtes rückblickend, der sich aber an einen ähnlichen Fund vor Jahren in Meinerzhagen erinnern kann. Eindrücklich weist Thomas Dröscher in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Munitions- oder Kampfmittelfunde immer eine unkalkulierbare Gefahr darstellen. „Solche Funde sollten nicht bewegt oder gar transportiert werden. Gleichsam ist umgehend die Polizei oder das Ordnungsamt zu informieren“, so Dröscher.