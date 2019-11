Alter Grabstein bekommt einen Platz für die Ewigkeit

An der Südseite in der Jesus-Christus-Kirche hat der Grabstein einen würdigen Platz gefunden. Darüber freuen sich Karl-Heinz Bartsch (links) und Ulrich Koopmann.

Meinerzhagen – Er gibt Rätsel auf – nach wie vor. Der alte Grabstein, der im vergangenen Jahr durch Zufall vor einem Gebäude des alten Hofes in Scherlerwieden entdeckt wurde, hat jetzt immerhin einen würdigen Platz für die Ewigkeit gefunden.

Das historische Exponat, das lange als schlichte Treppenstufe diente, hängt nun im Inneren der Jesus-Christus-Kirche, an der Südwand des Gotteshauses.

Rückblick: Ulrich Koopmann wohnte lange in dem Anwesen in Scherlerwieden, wo inzwischen seine Tochter und sein Schwiegersohn ihr Zuhause haben. Als Umbauarbeiten anstanden, wurde eine alte „Stufe“ angehoben – auf der Rückseite wurden uralte Inschriften sichtbar.

Koopmann schaltete seinen Bekannten Karl-Heinz Bartsch ein und der in den Bereichen Kirchen- und Ortsgeschichte bestens bewanderte Meinerzhagener brachte ein wenig Licht ins Dunkel um den mysteriösen Grabstein. Der stand lange an einem nicht bekannten Ort, auf der letzten Ruhestätte des Johann Friedrich Mehler, der am 25. April 1681 geboren wurde und am 11. Januar 1704 verstarb. Karl-Heinz Bartsch hat auch festgestellt, was auf dem Grabstein steht: IST DER WOLEHR- BARE IVN GER GES IOHN FRIEDERICH MEHLER IN CHRISTO [S]EINEM ERELÖSER [S]ELIG GESTORBEN [U]ND HIEHIN ZV SEINE HERN BEGRABEN AETATIS 22 IAHR Die Buchstaben, die Bartsch auf dem stellenweise verwitterten Gedenkstein nicht entziffern konnte, sind hier in Klammern gesetzt.

Und Karl-Heinz Bartsch fand noch mehr heraus: „Johann Friedrich Mehler wurde am 5. April als Sohn des Kirchmeisters Johannes Mehler geboren. Seine Paten waren der Vikar Johannes Friedrich Schubeus aus Gummersbach, der Schöffe Friedrich Knoche und Patin die Hausfrau des Vikars Lemmer, die Catharina Mehler.“ Unklar bleibt allerdings, wie der Grabstein nach Scherlerwieden kam. Denn: Hier hat es nie ein Begräbnisfeld gegeben. Vermutungen gehen in diese Richtung: Die Generationen, die nach Johann Friedrich Mehlers Tod geboren wurden, gingen eher pragmatisch mit Dingen um, die sich beim Hausbau verwenden ließen. Die Steinplatte passte, erfüllte ihren Zweck und diente dann halt irgendwann als Treppenstufe.

In die Jesus-Christus-Kirche kam der Grabstein dank tatkräftiger Hilfe von Kirchbaumeister Friedrich Sönchen und Karl-Heinz Bartsch. Beide wuchteten die mehr als einen Zentner schwere Steinplatte in das Gotteshaus. Sönchen baute an der Wand ein Gerüst auf. „Mithilfe eines Flaschenzuges haben wir den Grabstein dann hochgezogen und mit Haken an der Wand befestigt“, berichtet Karl-Heinz Bartsch.

In der Jesus-Christus-Kirche befindet sich das Exponat mit der außergewöhnlichen Geschichte jetzt in bester Gesellschaft. „Insgesamt sechs Grabsteine haben wir hier inzwischen angebracht. Der Älteste stammt von Peter Wever und er stammt aus dem Jahr 1619“, weiß Bartsch.