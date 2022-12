Ev. Kirchengemeinde Valbert

Gottesdienste zu Weihnachten in Meinerzhagen: Die Übersicht

Von: Monika Salzmann

Auch in der Kapelle in Grotewiese finden Gottesdienste statt, sie ist auch täglich für Besucher geöffnet. © Privat

Alljährlich kommen Menschen nach der hektischen Vorweihnachtszeit mit dem Besuch eines Gottesdienstes an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen zur Ruhe. In Meinerzhagen und Valbert gibt es unter freiem Himmel und in den Kirchen viele Möglichkeiten, das hohe Fest zu feiern.

Meinerzhagen/Valbert –Nachfolgend eine Übersicht – auch der Gottesdienste zum Jahreswechsel:

Ev. Kirchengemeinde Meinerzhagen

Früh am Nachmittag (14.30 Uhr) veranstaltet die Evangelische Kirchengemeinde Meinerzhagen an Heiligabend einen Gottesdienst für die Bewohner des Wilhelm-Langemann-Hauses. Familien mit Kindern sind anschließend zum Familiengottesdienst in die Jesus-Christus-Kirche eingeladen. Beginn ist um 15 Uhr. Die Konfirmanden gestalten diesen Gottesdienst mit. Unter freiem Himmel versammelt sich die Gemeinde um 16.30 Uhr zu einem Open-Air-Gottesdienst auf dem Otto-Fuchs-Platz vor der Stadthalle, um die Frohe Botschaft zu hören und sich auf Weihnachten einzustimmen. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst von weihnachtlichen Klängen des Posaunenchors. Durch die Mitwirkung des Evangelischen Kirchenchores erhält die Christvesper um 18 Uhr in der Jesus-Christus-Kirche einen feierlichen Charakter. Besonders stimmungsvoll ist die Christmette an gleicher Stelle, die ab 23 Uhr als später Heiligabend-Gottesdienst dazu einlädt, in die Weihnachtsfreude einzustimmen. An beiden Weihnachtsfeiertagen, 25. und 26. Dezember, lädt die Evangelische Kirchengemeinde zum Gottesdienstbesuch in die Jesus-Christus-Kirche ein. Beginn ist jeweils um 10.30 Uhr. Das alte Jahr verabschieden und das neue Jahr begrüßen können die Gläubigen mit zwei weiteren Gottesdiensten. An Silvester besteht ab 18.15 Uhr Gelegenheit, das Jahr mit einem Gottesdienst zum Jahresabschluss Revue passieren zu lassen. Am 1. Januar schließt sich um 10.30 Uhr der Neujahrsgottesdienst an. Beide Gottesdienste finden in der Jesus-Christus-Kirche statt.



Ev. Kirchengemeinde Valbert

Familien mit Kindern lädt die Evangelische Kirchengemeinde Valbert an Heiligabend ab 15 Uhr zum Familiengottesdienst mit Krippenspiel ein. Eine Christvesper schließt sich um 17 Uhr in der Kirche an. Am 1. Weihnachtsfeiertag ist die Gemeinde zum festlichen Gottesdienst um 10.15 Uhr eingeladen. Am 2. Weihnachtsfeiertag laden die Valberter zum Besuch des Gottesdienstes in der Jesus-Christus-Kirche in Meinerzhagen ein. Beginn ist dort um 10.30 Uhr. An Silvester gibt es um 18 Uhr in Valbert einen Gottesdienst. Das neue Jahr heißen die Valberter gemeinsam mit den Meinerzhagenern an Neujahr in der Jesus-Christus-Kirche in Meinerzhagen willkommen. Um 10.30 Uhr ist Beginn der Gottesdienstfeier. Um 18 Uhr schließt sich am gleichen Tag ein Abendsegen in Valbert an.

Kath. Pfarrgemeinde St. Maria Immaculata

Die Katholische Pfarrgemeinde St. Maria Immaculata, zu der Meinerzhagen, Kierspe und Valbert gehören, bietet an den Festtagen eine Vielzahl von Gottesdiensten in ihrem Einzugsgebiet an. In der Gemeinde St. Marien in Meinerzhagen sind die Gläubigen am 24. Dezember zu einer Familienchristmette mit Krippenspiel, die um 17 Uhr anfängt, eingeladen. An beiden Feiertagen, 25. und 26. Dezember, lädt die Gemeinde ab 9.30 Uhr zur Heiligen Messe ein. Die Jahresabschlussmesse am 31. Dezember beginnt in St. Marien um 17 Uhr. An Neujahr feiert die Gemeinde das Hochfest der Gottesmutter Maria mit einer Neujahrsmesse. Beginn ist um 9.30 Uhr.



In der Gemeinde St. Christophorus in Valbert mit der Kapellengemeinde St. Maria Magdalena in Grotewiese beginnen die Weihnachtsgottesdienste an Heiligabend mit einer Krippenfeier (Beginn: 15 Uhr) in St. Christophorus. Um 17 Uhr beginnt am gleichen Tag eine Christmette in der Kapelle St. Maria Magdalena. Am 1. Weihnachtsfeiertag können sich die Gläubigen ab 11 Uhr in St. Christophorus mit der Weihnachtsfreude anstecken lassen. Am 2. Weihnachtsfeiertag besteht dazu ab 9.30 Uhr bei der Messe in St. Maria Magdalena Gelegenheit. Die Jahresabschlussmesse in St. Christophorus beginnt an Silvester um 17 Uhr. Ein Neujahrsgottesdienst findet vor Ort nicht statt.



FeG Meinerzhagen

Die Freie evangelische Gemeinde (FeG) Meinerzhagen feiert ihren Heiligabend-Gottesdienst am 24. Dezember um 16.30 Uhr. Am 1. Weihnachtsfeiertag kommt die Gemeinde zum gemeinsamen Gottesdienst mit der FeG Kierspe zusammen. Gefeiert wird in Kierspe. Beginn ist um 10 Uhr. Am 2. Weihnachtsfeiertag findet kein Gottesdienst statt. An Silvester, 31. Dezember, schließt sich ein Jahresabschluss-Gottesdienst, der um 17 Uhr beginnt, an. Am 1. Januar findet vor Ort kein Gottesdienst statt.