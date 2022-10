Gemeindesaal St. Christophorus wird nicht geheizt

Gottesdienst mit Wolldecke: Gemeinden suchen nach Einsparungen

Von: Simone Benninghaus

Die Temperatur in den Gotteshäusern wird abgesenkt werden. © Benninghaus, Simone

Warme Socken, dicke Jacke und Schal – für den Gottesdienstbesuch müssen sich Gläubige warm anziehen. In den Kirchen wird es kälter. So sollen etwa die katholischen Gotteshäuser der Pfarrgemeinde St. Maria Immaculata künftig nur noch auf eine Mindesttemperatur von 12 oder 13 Grad beheizt werden. „Das ist sehr kalt“, bedauert Pfarrer Klaus Kroschewski die Entscheidung des Kirchenvorstandes, weiß genauso aber auch: „Wir können nicht anders.“

Meinerzhagen – Dass die Energiekrise auch horrende Kosten für die Kirchengemeinden bedeuten, liegt auf der Hand. „Das sprengt jetzt schon unseren Haushalt“, schildert Pfarrer Peter Kroschewski die Situation. Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand tagten kürzlich, während dieser Sitzung fiel schließlich die Entscheidung, die Temperatur in allen Kirchen auf eine Grundtemperatur von 12 bis 13 Grad zu reduzieren. Für die Gläubigen bedeutet das: sie müssen sich auf eine kältere Kirche einstellen. „Ich feiere auch lieber Messen, wenn es warm ist“, so der katholische Geistliche, doch wirtschaftlich gebe es leider keine anderen Optionen.

Inventar darf keinen Schaden nehmen

Kopfzerbrechen bereitete den Gremien noch ein weiterer Punkt: das Inventar darf keinen Schaden nehmen. Die Sorge gilt vor allem den Orgeln. Für das sensible Instrument sei es unerheblich, wenn es im Kirchenschiff kälter sei. Problematischer seien dafür jedoch Temperaturschwankungen. Die Luftfeuchtigkeit dürfe sich nicht zu sehr erhöhen. Das sei ein großes Problem, schildert Kroschewski, denn dies könne das Instrument destabilisieren. Eine noch größere Gefahr sei eine mögliche Schimmelbildung. Um den Schutz der Kircheninstrumente zu gewährleisten, soll auch mit einem Orgelbauer Kontakt aufgenommen werden, weist der Pfarrer darauf hin, dass in dieser Hinsicht der Prozess noch nicht abgeschlossen sei.



Die notwendigen Einsparungen führt für die katholische Gemeinde noch zu weiteren Veränderungen. Demnach wird das katholische Pfarrheim St. Marien in Meinerzhagen bis auf den notwendigen Frostschutz nicht mehr beheizt. Geheizt werde lediglich der kleinere Martinssaal unter der Kirche an der Kampstraße, wo weiterhin Chorproben oder die Vorbereitung zu Erstkommunion stattfinden.



Gemeindesaal St. Christophorus wird nicht geheizt

In Valbert werden der Gemeindesaal der Gemeinde St. Christophorus ebenfalls nicht mehr geheizt, mit der Folge, dass sich die Gruppen der Gemeinde hier vermutlich nicht mehr treffen. Da diese nicht so groß seien, bestehe vielleicht die Möglichkeit, die Treffen in privatem Rahmen durchzuführen, hofft der Pfarrer. In Valbert werde mit Gas geheizt, in Meinerzhagen und Kierspe dagegen mit Öl. In Meinerzhagen habe es daher auch schon eine Anfrage seitens der Stadtverwaltung gegeben, ob das Pfarrheim in einem äußersten Notfall als „Wärmestube“ genutzt werden könnte. Dies werde man bei einem Bedarf natürlich unterstützen. „Die Gesellschaft steht vor einem großen Problem“, sagt Peter Kroschewski angesichts großer Befürchtungen. „Unsere Sicherheit hat sich innerhalb kürzester Zeit in Luft aufgelöst.“



Kirche wird nicht mehr angestrahlt

Auch in der Evangelischen Kirchengemeinde Valbert machen sich die Verantwortlichen natürlich Gedanken hinsichtlich der gestiegenen Energiekosten, berichtet der Vorsitzende des Presbyteriums Thomas Friedrich. Um nennenswert Gas beim Heizen sparen zu können, gebe es nur eine Option und das sei die Absenkung der Raumtemperaturen. In der Kirche wird es daher künftig nur 16 Grad „warm“ sein. Auch im Gemeindehaus wird die Temperatur etwas zurück genommen, so ein weiterer Beschluss des Presbyteriums. „Für die Gottesdienstbesucher halten wir Decken bereit, so das hoffentlich niemand frieren muss“, so Thomas Friedrich weiter.



Auch hinsichtlich der Außenbeleuchtung wird es eine Veränderung geben. Diese soll deutlich eingeschränkt werden, auf das Anstrahlen der Kirche in der Adventszeit und darüber hinaus soll in diesem Jahr sogar ganz verzichtet werden. „Es wird also anders als wir es gewohnt sind. Es wird kälter. Das sollte uns aber nicht davon abhalten uns zu begegnen und Gottesdienste zu feiern“, so Friedrich.



Förderprogramme der Landeskirche

Die Valberter Gemeinde habe sich darüber hinaus als Politgemeinde auf zwei Förderprogramme der Landeskirche beworben. Einmal gehe es dabei um eine professionelle Energieberatung für die Kirchengebäude und in einem anderen Projekt um die überwachte Temperaturabsenkung in Kirchen. „Das ist wichtig, um Schäden an der Orgel und der Bausubstanz zu vermeiden.“ Für beide Projekte wurde die Gemeinde ausgewählt. „Wir hoffen, dass wir durch die Beratung strukturiert auf weitere energetische Maßnahmen zugehen können, die dann nachhaltig zu Energieeinsparungen führen“, so Friedrich.



Ob es möglich sein wird, während des gesamten Winters Gottesdienste in der Kirche zu feiern, „das können wir jetzt noch nicht sagen“, so Pfarrer Klaus Kemper-Kohlhase, der zugleich Vorsitzender des Presbyteriums der Evangelischen Kirchengemeinde Meinerzhagen ist.



Johanneskirche bleibt bis Januar geschlossen

Klar ist nach einem Beschluss des Presbyteriums, dass die Gottesdienste bis Epiphanias (6. Januar 2023) nur in der Jesus-Christus-Kirche gefeiert werden sollen. Die Johanneskirche sei wegen der Großbaustelle am Inselweg bereits seit längerer Zeit nicht genutzt worden. Hier sei es mittlerweile schon recht kalt und es bedeute einiges an Energie, um sie wieder aufzuheizen, sodass ein Gottesdienst stattfinden könnte, macht Klaus Kemper-Kohlhase deutlich.



Gottesdienste in den beiden Kirchen im monatlichen Wechsel durchzuführen wie es normalerweise gehandhabt wird, sei derzeit wegen der anfallenden Kosten unverhältnismäßig. Beide Kirchen werden mit Gas beheizt. Ein Grund, warum ab Januar möglicherweise auch die Jesus-Christus-Kirche kalt bleiben könnte. Möglicherweise würden die Gottesdienste dann nur noch im Gemeindehaus an der Kirchstraße durchgeführt werden können. Das sei eine Überlegung des Presbyteriums. Genauere Pläne seien aufgrund der allgemein unsicheren Lage jedoch nicht möglich. Auch die Witterung spiele eine Rolle.



Klar sei aber, dass die Kirchen beide keinesfalls verwaist bleiben sollen. „Auch in der Johanneskirche sollen wieder Gottesdienste stattfinden“, betont Klaus Kemper-Kohlhase. Dennoch gibt es weitere Überlegungen zu möglichen Einsparungen. Und die betreffen wiederum die Jesus-Christus-Kirche – Meinerzhagens Wahrzeichen. Dass sie in der Dunkelheit angestrahlt wird, ist nach Meinung der Gemeindeverantwortlichen jedoch nicht notwendig. „Das muss nicht sein“, sagt Klaus Kemper-Kohlhase. Die Beleuchtung könne in den Abend- beziehungsweise Nachtstunden durchaus reduziert werden, so der Standpunkt des Presbyteriums, der auch der Stadtverwaltung mitgeteilt worden sei, in deren Händen die Beleuchtung liege. Zugleich weist die Gemeinde aber auch auf mögliche Gefahren hin, sollte auf eine Beleuchtung völlig verzichtet werden.



So „krass“ war es noch nicht

16 Grad – so „warm“ ist es in der Kirche zu den üblichen Gottesdienstzeiten. Ansonsten werde die Temperatur in dem Gebäude etwas reduziert – so, dass die Orgel diese Schwankungen „verträgt“. Wärmer als derzeit sei es aber auch in den zurückliegenden Wintern nie im Kirchengebäude gewesen, weist der Meinerzhagener Pfarrer darauf hin, dass das Thema Energie in dieser Hinsicht kein neues sei. „Nur so krass wie jetzt war es bisher noch nicht.“